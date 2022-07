Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(GLO)- Chiều 12-7, Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 cuối năm 2022. Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh-chủ trì hội nghị.





Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Thanh Xuân-Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Lê Tuấn Hiền-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; các đồng chí là Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy kiêm Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, thị xã, thành phố và đại biểu các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc



6 tháng đầu năm 2022, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5; trực tiếp, thường xuyên là Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương đạt được kết quả nổi bật.

Đó là: phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, đề xuất xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trong đại của đất nước, của địa phương. Tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 5/7 huyện (4/5 huyện đạt loại giỏi); đăng cai tập huấn chiến dịch Quân khu; chỉ đạo chiến đấu khu vực phòng thủ 44/85 xã, phường, thị trấn; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng đạt và vượt chỉ tiêu; thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, 2.656 công dân (quân sự 2.250, Công an 406); xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, đạt tỷ lệ 1,35% so với dân số; giữ vững 100% chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tỷ lệ chi bộ có chi ủy đạt 100%; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 28,47%, dự bị động viên đạt 13,17%; kết nạp 172 đảng viên trong lực lượng vũ trang tỉnh.

Cùng với đó, tổ chức thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán từ nguồn kinh phí Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và nguồn vốn tự cân đối các cơ quan, đơn vị cho các gia đình chính sách, hộ nghèo với hơn 2.700 suất quà, trị giá gần 2,5 tỷ đồng; giao tặng 50.000 USD hỗ trợ Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia); tìm kiếm, quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và 2 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện Chư Sê.



Hội nghị đã tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan đến thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương của lực lượng vũ trang tỉnh 6 tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm 2022.



Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao kết quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt được trong 6 tháng đầu năm; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Đồng thời đề nghị: các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã nêu trong hội nghị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý các tình huống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Làm tốt công tác đối ngoại quân sự với nước bạn Camphuchia.

Bên cạnh đó, khẩn trương thi công các công trình phòng thủ, chốt chiến đấu của Tiểu đội Dân quân thường trực 3 huyện biên giới bảo đảm đúng tiến độ; chỉ đạo thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ cho 2 địa phương còn lại (huyện Kông Chro và thị xã An Khê) đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối; chú trọng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu”; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng theo đúng quy chế, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ quân sự và chủ động chuẩn bị trước một bước về kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu triển khai nhiệm vụ bảo đảm trúng, đúng, kịp thời nhằm không ngừng nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023.



HUY BẮC