Công an Việt-Lào hợp tác hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm.



Quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng đơm hoa kết trái





Chiều 7/7, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào đang có chuyến thăm và công tác tại Việt Nam.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tiếp Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)



Bộ trưởng Tô Lâm cho biết mặc dù hai nước còn gặp nhiều khó khăn trước sự lây lan của dịch COVID-19 song quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam-Bộ Công an Lào nói riêng vẫn không ngừng được phát triển, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.



Hai bên đã tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp hợp tác công tác nghiệp vụ trong bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phối hợp triển khai các kế hoạch bảo đảm an ninh cho các sự kiện quan trọng, các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước…



Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự đón tiếp trọng thị, thân tình và chu đáo mà Bộ Công an Việt Nam đã dành cho đoàn đại biểu, Thứ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam thời gian qua, đặc biệt trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm.



Thứ trưởng Bộ Công an Lào Vanthong Kongmany tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng công an hai nước Lào-Việt Nam sẽ ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của mỗi quốc gia.



Trước đó, sáng cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu Bộ Công an Lào do Trung tướng Vanthong Kongmany, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.



Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ đón.



Theo PV (TTXVN/Vietnam+)