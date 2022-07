Chiến sự ngày 2/7: Nga phá hủy 5 sở chỉ huy Ukraine; Kiev yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tung đòn với Nga

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy 5 sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở khu vực Donbas và Mykolaiv.





Lực lượng Ukraine bắn một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp vào các vị trí của Nga ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine vào ngày 21/6. Ảnh NYT.



Các lực lượng Nga đã phá hủy 5 sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Donbas và trong khu vực Mykolaiv bằng vũ khí chính xác cao, đồng thời tấn công 3 nhà kho ở khu vực Zaporizhzhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.



Cũng theo nguồn tin này, lực lượng không quân Nga đã tấn công một cơ sở vũ khí và thiết bị của Ukraine tại một nhà máy sản xuất máy kéo ở Kharkiv, phía đông bắc Ukraine.



Trong khi đó, quân đội Ukraine đã cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng cách sử dụng bom phốt pho gây cháy trên Đảo Rắn, chỉ một ngày sau khi Moscow rút lực lượng khỏi mỏm đá ở Biển Đen.



Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi, cho biết trên Telegram rằng hai phi vụ máy bay chiến đấu Su-30 của Nga thả bom phốt pho đã bay qua hòn đảo từ Bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc một chiều này từ phía Ukraine.



Tổng tham mưu trưởng LLVT Nga kiểm tra quân đội



Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã kiểm tra các đơn vị quân đội Nga tham gia vào "hoạt động quân sự đặc biệt" của Moscow ở Ukraine.



Bộ đã công bố các bức ảnh chụp ông Gerasimov tại nơi làm việc. Hiện vẫn chưa rõ chuyến thăm diễn ra khi nào hoặc ông Gerasimov có đến thăm Ukraine hay không.



Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự về Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào tuần trước.



Quân đội Ukraine được huấn luyện ít hơn



Tờ Foreign Policу dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, quân đội Ukraine đã được huấn luyện ít hơn trong những tuần gần đây, khiến họ gặp khó khăn trong việc sử dụng các hệ thống vũ khí mới trong cuộc chiến chống lại các lực lượng vũ trang Nga.



Nguồn tin cho hay, ngoài việc huấn luyện cách sử dụng HIMARS và pháo binh phương Tây, việc huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine đã trở nên ít hơn trong những tuần gần đây, do đó họ không thể sử dụng các hệ thống tiên tiến hơn.



Phía Ukraine cũng phàn nàn rằng họ không được cung cấp một số thành tố cần thiết cho việc sử dụng vũ khí, trong đó có việc không nhận được hệ thống điều khiển hỏa lực từ Mỹ.



Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga



Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Ukraine cho biết, Kiev đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tàu Zhibek Zholy treo cờ Nga, với cáo buộc rằng tàu này vận chuyển ngũ cốc Ukraine ra nước ngoài. Quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine, dẫn thông tin nhận được từ cục quản lý hàng hải nước này cho biết, tàu Zhibek Zholy đã vận chuyển lô hàng đầu tiên khoảng 4.500 tấn ngũ cốc từ hàng Berdyansk – cảng biển Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Phía Ukraine cho rằng số ngũ cốc này thuộc về Kiev. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về sự xuất hiện của tàu Zhibek Zholy. Nga cũng chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.



