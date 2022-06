Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh chú trọng công tác dân tộc

(GLO)- Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều mô hình, việc làm hiệu quả, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Cùng với quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 16,2 km tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh còn phụ trách xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) với 2.213 hộ dân, trong đó, dân tộc Jrai chiếm 30,3%. Thượng tá-Chính trị viên Nguyễn Đức Hùng cho biết: Thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ và nghiên cứu tình hình thực tiễn để cụ thể hóa bằng những mô hình, việc làm phù hợp. Ngoài 2 chương trình được triển khai theo giai đoạn gồm: “Mái ấm cho đồng bào nơi biên giới, hải đảo”, “Bò giống cho người nghèo”, đơn vị đã triển khai một số mô hình như: “Bếp ăn tình thương”, “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Quân-dân y kết hợp” góp phần chung sức cùng địa phương trong công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mô hình “Bếp ăn tình thương” được triển khai từ năm 2012 đến nay đã trở thành “thương hiệu” của đơn vị. Từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, đơn vị đã hỗ trợ bữa ăn miễn phí cho 14-16 học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hàng năm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị trao đổi, thống nhất với cấp ủy, chính quyền địa phương để nhận giúp đỡ 1-2 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Bằng việc tham gia ngày công lao động, hỗ trợ cây-con giống, phối hợp cùng các ngành liên quan hướng dẫn người dân chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ năm 2012 đến nay, đơn vị đã giúp 11 hộ thoát nghèo. Là một trong những hộ được hỗ trợ để thoát nghèo, ông Siu Hye (làng Mook Trang) phấn khởi: “Mình có 1 ha đất sản xuất. Cách đây 5 năm, mình bắt đầu trồng điều, mỗi năm trồng một ít. Năm trước, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hỗ trợ 200 cây giống giúp mình phủ kín diện tích còn trống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, bón phân. Đơn vị còn hỗ trợ bò giống, giúp làm chuồng và hướng dẫn cách sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế”.

Xã Ia Dom phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Hoàng Văn Thời (làng Mook Trê). Ảnh: Anh Huy

Mặt khác, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh còn thường xuyên tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân; hỗ trợ hàng trăm ngày công lao động mỗi năm giúp dân làm đường, làm hàng rào, nhà vệ sinh... Bà Rơ Mah H’Blup (làng Mook Đen) bộc bạch: “Mình lớn tuổi rồi nên cơ thể đau nhức suốt. Nhiều hôm mình đau quá, không đi được phải nhờ người gọi điện cho Quân y của Đồn và đều được hướng dẫn, khám bệnh tận tình. Mình yên tâm lắm!”.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đơn vị luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng thông tin: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên chỉ đạo cán bộ tăng cường xã và các tổ công tác địa bàn chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố, kiện toàn các chi hội đoàn thể đi vào hoạt động nền nếp; tham mưu công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên dân tộc thiểu số tại các chi bộ thôn, làng. Đồng thời, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; thành lập và duy trì hoạt động 3 tổ tự quản đường biên cột mốc, 7 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng với 60 thành viên. Qua đó góp phần phát huy vai trò, trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Già làng Siu Deo (làng Mook Đen) cho biết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn quan tâm giúp đỡ và làm nhiều việc có ích cho dân. Ảnh: Anh Huy

Già làng Siu Deo (làng Mook Đen) cho biết: “Người dân rất mến phục Bộ đội Biên phòng. Họ gần gũi và làm nhiều việc có ích cho dân. Thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ đội Biên phòng đi tuyên truyền, phát tờ rơi giúp bà con nâng cao nhận thức về phòng-chống dịch”. Theo già làng Siu Deo, nhờ có Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mà nhận thức cũng như đời sống của người dân chuyển biến rõ rệt, khối đại đoàn kết ngày càng được củng cố và phát huy.

Đề cập đến vai trò của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom Hồ Đình Kỳ nhấn mạnh: Cán bộ, chiến sĩ của đơn vị sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn và tích cực tham mưu cho địa phương kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh tham gia phát triển kinh tế-xã hội, củng cố hệ thống chính trị, đơn vị còn thực hiện tốt chính sách đối với quân nhân là con em dân tộc thiểu số. Hàng năm, xã có 18-25 thanh niên con em các dân tộc nhập ngũ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ đã được giáo dục, học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; một số đồng chí được tạo nguồn, phát triển Đảng trong thời gian tại ngũ và trở thành những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào, hoạt động khi xuất ngũ trở về địa phương.

ANH HUY