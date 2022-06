Campuchia, Trung Quốc bác bỏ thông tin về việc lập căn cứ hải quân bí mật

Campuchia và Trung Quốc đã bác bỏ thông tin cho rằng đang xây dựng một căn cứ hải quân bí mật cho đội tàu của Bắc Kinh, trong khi thủ tướng Úc kêu gọi các bên minh bạch.





Cơ sở này sẽ nằm ở khu vực phía bắc căn cứ hải quân Ream của Campuchia bên bờ vịnh Thái Lan và việc động thổ dự kiến diễn ra trong tuần này, các quan chức phương Tây giấu tên nói với báo The Washington Post ngày 6.6.





Các binh sĩ tại căn cứ hải quân Ream. Ảnh: AFP



Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia và đại sứ Trung Quốc sẽ tham dự buổi lễ động thổ tại Ream trong ngày 8.6, gồm xây dựng một xưởng sửa chữa tàu và một cầu cảng, theo AFP.



Một quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh đã xác nhận với The Washington Post rằng "một phần của căn cứ" sẽ được "quân đội Trung Quốc sử dụng". Quan chức này phủ nhận việc PLA "độc quyền" sử dụng căn cứ Ream, và nói rằng các nhà khoa học cũng sẽ sử dụng cơ sở này. Theo quan chức này, Trung Quốc không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào trên khu vực của Campuchia tại căn cứ.



Phó thủ tướng Campuchia Prak Sokhonn đã bác bỏ thông tin của The Washington Post là “cáo buộc vô căn cứ” trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Úc Penny Wong, AFP trích thông báo được Campuchia công bố cuối ngày 7.6.



Trước đó, người phát ngôn chính phủ Phay Siphan nói rằng việc phát triển căn cứ không phải là bí mật nhưng “Campuchia sẽ không cho phép quân đội Trung Quốc độc quyền sử dụng hay phát triển cơ sở như căn cứ quân sự của họ”.



Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên ngày 7.6 phủ nhận việc căn cứ sẽ được dành riêng cho hải quân Trung Quốc. “Việc thay đổi căn cứ hải quân Ream chỉ nhằm tăng cường năng lực của lực lượng hải quân Campuchia để giữ vững chủ quyền lãnh hải và trấn áp tội phạm trên biển”, ông Triệu cho hay. Người phát ngôn còn chỉ trích những “phỏng đoán ác ý nhằm công kích và bôi nhọ” Campuchia.



Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese trong chuyến thăm Indonesia đã bày tỏ lo ngại về thông tin trong bài báo của The Washington Post. “Chúng tôi khuyến khích Bắc Kinh minh bạch về ý định và đảm bảo hoạt động của họ ủng hộ an ninh và ổn định trong khu vực”, ông Albanese nói với các phóng viên. Bên cạnh đó, Thủ tướng Albanese còn cho biết Campuchia đã đảm bảo với Úc rằng sẽ không có quân đội nước nào được độc quyền tiếp cận căn cứ Ream.

Theo Vi Trân (TNO)