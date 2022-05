Đồn Biên phòng Ia O đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) có nhiệm vụ quản lý vào bảo vệ 5,3 km đường biên giới trên sông. Thời gian qua, đơn vị đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với các loại tội phạm và đạt được những kết quả tích cực.

Chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Ia O trong những ngày cả nước đang nghỉ lễ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và và Ngày Quốc tế Lao động (1-5). Thế nhưng ở nơi đây, 100% cán bộ, chiến sĩ của đơn vị vẫn sẵn sàng trực chiến đấu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O kiểm tra bản đồ trước khi tuần tra. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại úy Trần Hồng Sơn-Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O-cho biết: Hiện chúng tôi triển khai 2 tổ với 17 cán bộ, chiến sĩ tại chốt cố định và 1 tổ với 3 đồng chí tuần tra lưu động thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và phòng-chống dịch Covid-19. Đơn vị còn cử các cán bộ, chiến sĩ tăng cường xuống các thôn, làng, nắm tình hình, sẵn sàng xử lý tốt nhất các tình huống xảy ra. Cùng với đó, đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở.

Không chỉ trong dịp lễ, Tết mà thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia O đã chủ động xây dựng các kế hoạch đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn phụ trách. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Công an huyện Ia Grai và Công an xã Ia O và các lực lượng khác xây dựng các kế hoạch để giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, Đồn đã phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân thông qua các tổ tự quản thôn, làng, tổ tự quản đường biên cột mốc để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tuần tra trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 50 tin báo của quần chúng nhân dân trong đó có 36 tin có giá trị; trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá cụ thể để triển khai phương án giải quyết. Cùng với đó, đơn vị phát hiện, bắt giữ 6 vụ với 8 đối tượng vi phạm pháp luật; phối hợp với các lực lượng khác bắt giữ, xử lý 10 vụ với 26 đối tượng. Trong quá trình đấu tranh, xử lý các vụ việc, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng thu giữ 689 hộp pháo hoa, 8,3 m3 gỗ, 19,3 tấn củi và 1.000 viên đá chẻ.

Một trong những vụ việc điển hình thể hiện tinh thần cương quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O là vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 24-11-2021 đã phối hợp với Phòng Phòng-chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Đoàn đặc nhiệm miền Trung (Bộ đội Biên phòng) bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển gần 1 tấn pháo trái phép. Khi phát hiện lực lượng chức năng, 2 đối tượng đã bỏ lại tang vật, bơi ra sông để trốn thoát. Thế nhưng, các cán bộ, chiến sĩ không quản ngại nguy hiểm trước dòng nước chảy xiết đã bơi ra sông và bắt giữ được 2 đối tượng.

Trao đổi với P.V, Đại úy Trần Hồng Sơn cho biết thêm: "Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn, âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng. Đồng thời, tăng cường phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tố giác hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép và các hoạt động tội phạm khác. Đơn vị quyết tâm xây dựng địa bàn ổn định, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia".