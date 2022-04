Pleiku, Chư Păh tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ

(GLO)- Sáng 20-4, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Pleiku, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, giao quân năm 2022.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song nhờ phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị nên công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia Công an nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku đã được thực hiện tốt. Theo đó, công tác tuyển quân năm 2021, giao quân năm 2022 của TP. Pleiku đã đạt kết quả cao, bảo đảm đủ chỉ tiêu và chất lượng. Năm 2022, thành phố đã phát lệnh nhập ngũ cho 243 công dân, trong đó quân sự 183 công dân, công an 48 công dân và 12 công dân dự phòng. Chất lượng giao quân so với năm 2021 tăng, trong đó, đảng viên tăng 1,75%, trình độ học vấn THPT tăng 7,45%, sức khỏe loại 1 và loại 2 tăng 1,79%.

Chủ tịch UBND TP. Pleiku Đỗ Việt Hưng (ở giữa) trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyển quân năm 2022. Ảnh: Bá Bính

Công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên được các cấp quan tâm trong suốt cả quá trình triển khai; việc đăng ký, quản lý nguồn, hiệp đồng với các đơn vị nhận quân được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ đúng quy định, công tác hậu phương quân đội được đảm bảo; công tác giao, nhận quân nhanh gọn, an toàn tuyệt đối theo đúng quy định của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trước khi diễn ra lễ giao quân, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR cho công dân nhằm đảm bảo công tác phòng-chống dịch Covid 19.

Tại hội nghị, đại diện Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, phường, cơ quan, ban, ngành liên quan của thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Tại Hội nghị, 18 tập thể và 32 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công nhân nhập ngũ năm 2022.

Đồng chí Nay Kiên-Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tặng giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác tuyển quân năm 2022. Ảnh: Hữu Phong

Tương tự, huyện Chư Păh đã triển khai công tác tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ, tham gia thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2022 đầy đủ các khâu, các bước đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bàn giao 140 công dân lên đường nhập ngũ (122 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 18 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân). Ngày giao nhận quân được tổ chức thực sự là ngày hội của toàn dân tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh đã trao giấy khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.