Quyết tâm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

(GLO)- Lời Tòa soạn: Nhân kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2022), phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh về công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

* P.V: Thời gian qua, BĐBP tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác. Đại tá có thể cho biết một cách khái quát những kết quả đó?

Đại tá Trần Tiến Hải. Ảnh: Vĩnh Hoàng - Đại tá TRẦN TIẾN HẢI: Năm 2021, BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng-chống tội phạm, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, xây dựng đơn vị vững mạnh, chính quy. Cùng với đó, công tác phòng-chống dịch Covid-19 cũng được triển khai hiệu quả, các tổ, chốt được xây dựng trên địa bàn biên giới vừa phòng-chống xuất-nhập cảnh trái phép vừa phòng-chống dịch. Các đơn vị cơ sở đã phối hợp với địa phương, các lực lượng và ngành chức năng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, kiểm soát biên giới, phát hiện, xử lý hàng trăm đối tượng vi phạm quy chế biên giới; thường xuyên thực hiện tốt công tác xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu đảm bảo chặt chẽ về an ninh vừa tạo điều kiện thông thoáng góp phần thực hiện tốt chủ trương hội nhập và phát triển của tỉnh nhà.

Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng BĐBP còn tích cực tham gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân thoát nghèo và chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung giúp đỡ 7 xã nghèo biên giới, tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, tặng hơn 500 suất quà cho các hội gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 320 triệu đồng cho 52 học sinh thuộc diện “Nâng bước em đến trường”; duy trì 12 cháu “Con nuôi đồn Biên phòng”, 14 cháu “Bếp ăn tình thương” với số tiền gần 100 triệu đồng; xây dựng 1 nhà tình nghĩa cho hộ nghèo trị giá 70 triệu đồng; giúp dân 1.244 ngày công để xây dựng nông thôn mới; phối hợp khám, điều trị, cấp thuốc miễn phí cho 715 người dân với số tiền hơn 120 triệu đồng.

* P.V: Xin Đại tá cho biết phương hướng, mục tiêu của công tác biên phòng và giải pháp để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong thời gian tới?

- Đại tá TRẦN TIẾN HẢI: Phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP; Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh; chủ động nắm, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP các chủ trương, đối sách trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn biên giới. Phấn đấu 100% cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục duy trì 27 tổ, chốt phòng-chống dịch trên địa bàn biên giới kết hợp với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên vùng biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế.

Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ tiếp tục duy trì 7 cán bộ tăng cường các xã biên giới, 49 đảng viên của các đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, làng và 207 đảng viên các đồn Biên phòng phụ trách 852 hộ để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn biên giới, địa bàn; chủ động phương án, kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng tham gia phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị.

Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với Huyện ủy 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Chư Prông, Ia Grai; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý chặt chẽ chính trị nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì nghiêm việc chấp hành pháp luật, kỷ luật và an toàn giao thông trong đơn vị. Cùng với đó, phát huy hiệu quả 48 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng; 17 tổ tự quản đường biên, cột mốc; 1 tổ tàu thuyền tự quản khu vực biên giới, 2 tổ tự quản an ninh trật tự trong đồng bào theo tôn giáo. Thực hiện tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bộ đội Biên phòng tỉnh vững tay súng canh giữ biên cương. Ảnh: Đức Thụy

Lực lượng BĐBP tỉnh đã chủ động đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Cụ thể, phát hiện, bắt giữ 138 vụ/249 đối tượng vi phạm pháp luật (tăng 36 vụ/61 đối tượng so với năm 2020); tang vật thu giữ gồm 77 gram ma túy, 1,4 tấn pháo, hơn 9 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu, 1.000 viên đá chẻ, 20 m3 gỗ, 38,113 ster củi. Các đơn vị đã khởi tố 4 vụ/4 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 93 vụ/214 đối tượng, trong đó, phạt tiền 91 vụ/211 đối tượng với số tiền hơn 900 triệu đồng, bán đấu giá tang vật (gỗ) với số tiền 355 triệu đồng. Ngoài ra, BĐBP còn phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra, xử lý 84 vụ/85 đối tượng vi phạm pháp luật.

* P.V: Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2022. Vậy BĐBP tỉnh đã triển khai tuyên truyền đến cán bộ, chiến sĩ và người dân như thế nào?

- Đại tá TRẦN TIẾN HẢI: Luật Biên phòng Việt Nam có 6 chương với 36 điều có hiệu lực từ ngày 1-1-2022. Luật đã quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, ngành, lực lượng vũ trang và cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, chiến sĩ và người dân hiểu rõ về các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam. Các đơn vị đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền thông qua hệ thống “tiếng loa Biên phòng”, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt thôn, làng, các buổi lễ, sinh hoạt tôn giáo… Thông qua các buổi tuyên truyền, BĐBP tỉnh đã phổ biến những nội dung cơ bản, phạm vi điều chỉnh được quy định trong Luật Biên phòng Việt Nam so với Pháp lệnh BĐBP trước đây. Các đơn vị đã cấp phát tài liệu, tờ rơi, tờ gấp hướng dẫn những nội dung cốt lõi, quan trọng của Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng thời, giải đáp những thắc mắc của người dân liên quan đến phạm vi, quy định ra vào khu vực biên giới và các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Thời gian tới, bên cạnh việc thực hiện “nhiệm vụ kép” là bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và phòng-chống dịch Covid-19 có hiệu quả, BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn biên giới hiểu rõ và thực hiện đúng Luật Biên phòng Việt Nam. Qua đó, huy động cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

* P.V: Xin cảm ơn Đại tá!