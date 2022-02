Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu nâng cao chất lượng huấn luyện

(GLO)- Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Gia Lai) đã xây dựng chương trình, giáo án huấn luyện, bố trí thao trường, bãi tập, vũ khí, trang-thiết bị và công cụ hỗ trợ để tổ chức huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 30-3-2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thành lập Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu thuộc Công an tỉnh với nhiệm vụ sẵn sàng tham gia chiến đấu, ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, biểu tình, bạo loạn và cứu nạn, cứu hộ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống các loại tội phạm, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.

Quy mô biên chế Trung đoàn gồm Ban Chỉ huy Trung đoàn, 3 tiểu đoàn chiến đấu với tổng số 768 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) do Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trung đoàn trưởng. Đây là những CBCS có sức khỏe tốt, được đào tạo nghiệp vụ và công tác tại Công an các đơn vị, địa phương. Thượng tá Ninh Thị Minh Hoa-Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trung đoàn phó Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu-cho biết: “Ngay sau khi Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu được thành lập, Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Phòng CSCĐ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và các đồng chí trong Ban Chỉ huy Trung đoàn tham mưu tổ chức huấn luyện trong thời gian sớm nhất. Qua đó, trang bị, bồi dưỡng cho CBCS những kiến thức nghiệp vụ và quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ… để sẵn sàng và đủ khả năng giải quyết yêu cầu, nhiệm vụ được giao”.

Nữ cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu Công an tỉnh huấn luyện nội dung bắn đạn thật súng ngắn. Ảnh: Hữu Trường

Trung đoàn chia làm 3 lớp huấn luyện với hơn 33% quân số mỗi lớp. Cán bộ, chiến sĩ được bố trí ăn ở, sinh hoạt tập trung tại doanh trại Phòng CSCĐ (Công an tỉnh).

Lớp huấn luyện CSCĐ dự bị chiến đấu đợt 1 được khai giảng vào ngày 16-12-2021. Trong 40 ngày huấn luyện, 256 CBCS được bồi dưỡng các kiến thức về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; rèn luyện, nâng cao khả năng thực hành kỹ-chiến thuật chiến đấu, quân sự, võ thuật, kỹ năng sử dụng các loại vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, diễn tập các tình huống, phương án phòng-chống tụ tập đông người trái pháp luật, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, phòng-chống bạo loạn, khủng bố, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, mỗi CBCS đã nêu cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng-chống dịch bệnh để khóa huấn luyện diễn ra an toàn. Đặc biệt, lớp huấn luyện có sự góp mặt của một tiểu đội gồm 10 nữ CBCS Công an. Chia sẻ về việc xa gia đình để huấn luyện tập trung, Thượng úy Đinh Y Mai (Tiểu đội 6, Đại đội 1, Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu đợt 1) chia sẻ: “Bản thân tôi cảm thấy rất tự hào khi được là một thành viên của Trung đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu. Tôi đã cố gắng sắp xếp hợp lý công tác chuyên môn và gia đình để tham gia khóa huấn luyện. Ăn ở xa nhà cũng gặp một số khó khăn nhưng chị em chúng tôi luôn động viên nhau hoàn thành xuất sắc các nội dung huấn luyện”.

Ngoài những giờ huấn luyện căng thẳng, lớp học cũng phát động, khuyến khích CBCS tham gia tích cực phong trào thể dục, thể thao nâng cao thể lực, sự bền bỉ, dẻo dai, sức chiến đấu với tinh thần “Chiến sĩ Công an khỏe, thể lực tốt sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

Đánh giá về lớp huấn luyện đợt 1, Đại tá Lê Văn Hà cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã duy trì, thực hiện tốt các nội dung chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo thời gian huấn luyện, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, thực hiện tốt phân công trách nhiệm, quan hệ công tác, chế độ thông tin báo cáo, quản lý cán bộ và chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ, chính sách đối với CBCS thuộc Trung đoàn trong thời gian tổ chức huấn luyện. Học viên được huấn luyện đầy đủ các kỹ thuật, chiến thuật, phương án tác chiến trên thao trường và các nội dung về điều lệnh, đội hình, đội ngũ. Đặc biệt, đã được rèn luyện nghiêm về ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành mệnh lệnh cấp trên, rèn luyện thể lực, sức khỏe để đáp ứng yêu cầu công tác và chiến đấu trong mọi tình huống”.

Kết thúc khóa huấn luyện đợt 1, trên 75% học viên đạt loại khá, giỏi. Riêng phần kiểm tra bắn đạn thật súng ngắn và súng tiểu liên AK trên 95% đạt thành tích tốt. Có 6 tập thể, cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Được biết, lớp huấn luyện đợt 2 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 3-2022.