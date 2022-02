Tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc

(GLO)- Trong số 2.656 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 có nhiều chàng trai, cô gái viết đơn tình nguyện nhập ngũ với khát vọng cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguyện tiếp bước theo cha

Bố từng công tác trong lực lượng Công an nhân dân nên chị Phạm Thanh Xuân (làng Ngó, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đã từ bỏ công việc ổn định với mức lương gần 10 triệu đồng/tháng tại TP. Hồ Chí Minh để viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. “Tôi từng học ngành Y sĩ đa khoa và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh với mức lương tương đối cao. Tuy nhiên, khi biết thông tin tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, tôi đã viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và rất vui vì ước mơ đã trở thành hiện thực. Đặc biệt, có bố từng là sĩ quan Công an nên tôi học hỏi được rất nhiều. Từ đó, tôi có thêm nghị lực để phấn đấu, cống hiến”-chị Xuân tâm sự.

Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Xuân luôn nhắc đến bố mình với niềm tự hào và nguyện tiếp bước con đường mà ông đã chọn. Chị cho hay: “Tôi mong muốn sẽ được cống hiến lâu dài trong ngành Công an. Nhưng nếu không được thì hoàn thành nghĩa vụ trở về, tôi tin những trải nghiệm trong môi trường Công an cũng sẽ giúp mình chững chạc và vững vàng hơn trong cuộc sống”.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang thăm hỏi, động viên 2 anh em sinh đôi Đinh Văn An và Đinh Văn Ư (làng Srắt, xã Sơn Lang) yên tâm lên đường nhập ngũ. Ảnh: Trần Cơ Thạch

Trong những ngày cô con gái út chuẩn bị lên đường nhập ngũ, ông Phạm Thanh Sơn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Ông tâm sự: “Tôi từng công tác trong ngành Công an, về hưu với quân hàm Trung tá. Chính vì thế, khi biết con tình nguyện viết đơn thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, tôi rất vui. Nhà có 3 đứa con gái, Xuân là con út. Mặc dù có việc làm ổn định nhưng cháu tình nguyện lên đường nhập ngũ. Tôi động viên con khi đã xác định con đường đi thì phải kiên định, phải cố gắng huấn luyện tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Hai anh em cùng nhập ngũ

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của gia đình 2 anh em sinh đôi Đinh Văn An và Đinh Văn Ư (SN 2003, làng Srắt, xã Sơn Lang, huyện Kbang) luôn rộn rã tiếng cười nói, lời hỏi thăm động viên của dân làng và cán bộ địa phương trước ngày lên đường nhập ngũ. Nhiều người dân ở xã Sơn Lang không chỉ cảm phục ý chí vượt khó của 2 thanh niên mồ côi bố mà còn khâm phục họ về lý tưởng cao đẹp, ước mong cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc.

Nhận được sự quan tâm, động viên của mọi người, An xúc động nói: “Từ nhỏ, chúng tôi đã được ông bà ngoại kể về những năm tháng tham gia hoạt động cách mạng, gùi lương thực tiếp tế cho bộ đội. Hình ảnh những người lính kiên trung, anh dũng cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc đã in trong tâm trí chúng tôi. Bên cạnh đó, qua trò chuyện, chứng kiến những thanh niên từng tham gia quân ngũ ai cũng chững chạc, trưởng thành hơn nên càng thôi thúc, tiếp thêm động lực để chúng tôi viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, mang sức trẻ góp phần bảo vệ Tổ quốc”.

Tiếp lời của anh trai, Ư bộc bạch: “Trước khi gửi đơn, 2 anh em đã tìm hiểu về cuộc sống sinh hoạt trong quân ngũ. Mấy ngày hôm nay, tôi rất háo hức được khoác trên mình bộ quân phục, sẵn sàng lên đường tòng quân. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”. Bố mất sớm nên An và Ư dần trở thành lao động chính trong gia đình. Trò chuyện với chúng tôi, hai anh em đều cho rằng, khi họ nhập ngũ, mẹ ở nhà sẽ vất vả hơn với công việc nương rẫy. Thế nhưng, họ đã yên tâm khi có chính quyền địa phương và dân làng luôn quan tâm, giúp đỡ.

Ông Phạm Thanh Sơn (phường Trà Bá, TP. Pleiku) chuẩn bị đồ cho con gái trước khi lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bà Đinh Thị Del (mẹ của An và Ư) tâm sự: “Bố tôi từng tham gia bộ đội, còn mẹ tham gia du kích. Ông bà thường kể cho con cháu nghe về những chiến công và những hy sinh, mất mát để bảo vệ quê hương, đất nước. Khi biết An và Ư viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển, gia đình rất vui, ủng hộ và động viên các con yên tâm luyện rèn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu của mọi người”.

Trò chuyện với P.V, ông Lê Quý Truyền-Chủ tịch UBND xã Sơn Lang-thông tin: Năm nay, xã có 8 thanh niên nhập ngũ, trong đó có 3 trường hợp tình nguyện viết đơn. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các hội, đoàn thể thường xuyên thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các gia đình có con lên đường nhập ngũ và tạo mọi điều kiện để những hộ này tiếp cận các nguồn vốn phát triển sản xuất và có cuộc sống ổn định.