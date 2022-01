Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 tại Pleiku và Mang Yang

(GLO)- Trong ngày 3 và 4-1, tại TP. Pleiku và huyện Mang Yang đã diễn ra Hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022.



Tổng kết công tác đóng quân, canh phòng năm 2020 và hiệp đồng giao, nhận quân năm 2021



Theo đó, tại hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 do Ban Chỉ huy Quân sự TP. Pleiku tổ chức đánh giá: Năm 2021, TP. Pleiku đã hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân; chất lượng giao quân đạt cao hơn so với năm 2020 như trình độ đại học, cao đẳng tăng 4%, tỷ lệ người dân tộc thiểu số giảm 9,5%.

Quang cảnh hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2022 tại TP. Pleiku. Ảnh: Bá Bính



Đối với công tác tổ chức giao nhận quân năm 2022, TP. Pleiku được tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 231 công dân lên đường nhập ngũ. Trong đó, tham gia nghĩa vụ quân sự là 183 công dân, nghĩa vụ công an là 48 công dân. Để làm tốt công tác giao quân năm 2022 đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Pleiku đề nghị thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự thành phố và 22 xã, phường làm tốt công tác tuyên tuyền, vận động gia đình và công dân sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh gọi nhập ngũ; thường xuyên nắm tình hình công dân gọi nhập ngũ để có biện pháp xử lý; đảm bảo công dân gọi nhập ngũ đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin; tổ chức giao lệnh gọi nhập ngũ tại nhà công dân, thời gian phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 23-1.



Ngày 4-1, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Mang Yang cũng tổ chức hội nghị thông qua chỉ tiêu giao quân và triển khai nhiệm vụ giao, nhận quân năm 2022.



Năm 2022, huyện Mang Yang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 160 chỉ tiêu công dân nhập ngũ; trong đó: quân sự 135 chỉ tiêu; Công an 25 chỉ tiêu. Tại hội nghị, các đơn vị, các xã, thị trấn đã thảo luận, trao đổi nội dung kế hoạch giao nhận quân dự kiến diễn ra vào ngày 16-2; thống nhất nội dung nhiệm vụ, công tác chỉ đạo cho từng thành viên, đơn vị.



BÁ BÍNH - HÀ PHƯƠNG