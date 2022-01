Gác niềm riêng vì bình yên buôn làng

(GLO)- Tết là dịp để mỗi người tận hưởng niềm vui sum họp gia đình. Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phải gác lại niềm riêng, tăng cường bám cơ sở để bảo đảm an ninh trật tự cho Nhân dân vui xuân, đón Tết.





Bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới



Một ngày cuối năm, Thiếu tá Đỗ Giang Nam-Trưởng Công an xã Ia Nan đến thăm nhà ông Rơ Châm Míu. Với vai trò chấp sự điểm nhóm Tin lành làng Nú, những năm qua, ông Míu luôn đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đối với ông và đa số bà con trong làng, Công an xã thực sự là chỗ dựa tin cậy. Ông Míu cho biết: Lực lượng Công an xã thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhắc nhở người dân giáo dục con em không được chạy xe lạng lách và trộm cắp vặt. Nhờ đó, an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, bà con yên tâm lao động sản xuất.



Xã Ia Nan có 17 km đường biên giáp với Vương quốc Campuchia. Toàn xã có hơn 8.000 người cư trú ở 9 thôn, làng, trong đó có 42 công dân là người Campuchia lập gia đình với người dân trong xã. Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an xã phối hợp với Bộ đội Biên phòng nắm và quản lý chặt chẽ việc xuất-nhập cảnh để phòng ngừa dịch bệnh; tăng cường tuần tra, quản lý địa bàn để giải quyết tình trạng người dân ra vào địa bàn biên giới làm ăn, thăm thân, sinh sống không đăng ký với chính quyền địa phương hoặc lợi dụng trốn ra nước ngoài. Qua đó, Công an xã và lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn 4 trường hợp nhập cảnh trái phép, 7 trường hợp xâm canh, đánh bắt cá trái phép ở khu vực biên giới.

Công an xã Ia Nan cùng ông Rơ Châm Míu nhắc nhở thanh-thiếu niên chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Ảnh: Thúy Trinh



Trong chuyến công tác cuối năm, chúng tôi có dịp cùng lực lượng Công an xã, bộ đội Biên phòng, dân quân tự vệ tuần tra biên giới. Đại úy Rơ Châm Vắt-Đội trưởng Đội Trinh sát Đồn Biên phòng Ia Nan-thông tin: “Thời gian gần đây, một số đối tượng ở nơi khác vận chuyển pháo nổ, nhập cảnh trái phép vào địa bàn nên chúng tôi và lực lượng Công an đều có kế hoạch triển khai tuần tra, giám sát, cùng nhau thực hiện nhiệm vụ chung là bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới”.



Tết xa nhà



Hơn 6 năm làm Trưởng Công an xã là chừng ấy năm Thiếu tá Đỗ Giang Nam ở lại đón Tết với bà con. Mặc dù điều kiện nơi ở, nơi làm việc còn nhiều khó khăn, thời tiết khắc nghiệt nhưng Thiếu tá Nam luôn gắn bó, yêu quý con người, mảnh đất Ia Nan. Công việc vất vả nhưng một trong những động lực khiến anh luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ là sự quan tâm, động viên từ phía gia đình. Anh cho biết: “Trên địa bàn xã Ia Nan từ đầu tháng 1-2022 đến nay bùng phát dịch Covid-19. Công an xã đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 xã khoanh vùng kịp số người có yếu tố dịch tễ; huy động 100% lực lượng tổ chức tuần tra khép kín cả ngày đêm để kiểm soát các trường hợp cách ly tại nhà; phối hợp lực lượng Biên phòng, Quân sự xã tổ chức các chốt nhỏ ở các làng, vừa bảo đảm an ninh trật tự, vừa phòng-chống dịch”.



Còn đối với Trung úy Đoàn Long Vũ-cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) tăng cường về xã biên giới Ia Nan, đây là cái Tết đầu tiên ở cơ sở. Rời đô thị phồn hoa, xa gia đình nhưng được công tác cùng những cán bộ Công an xã chính quy giàu kinh nghiệm và tận tụy với công việc là một trải nghiệm quý giá đối với anh. Trung úy Vũ chia sẻ: “Sau khi nhận nhiệm vụ ở xã Ia Nan, tôi đối mặt với những tình huống chưa được giảng dạy trong nhà trường nên bước đầu rất bỡ ngỡ. Được các anh đi trước dìu dắt, hướng dẫn, dần dần tôi thấy được niềm vui trong công việc và biết được rằng đây là cơ hội để bản thân có thể bổ sung kiến thức và kinh nghiệm giải quyết những tình huống thực tiễn trong bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. Tôi rất háo hức vì lần đầu tiên được đón Tết ở xã cùng các anh em và bà con”.



