F-35 gặp nạn trên tàu sân bay Mỹ ở biển Đông, 7 người bị thương

Hải quân Mỹ ngày 24-1 cho biết có 7 quân nhân bị thương khi tiêm kích F-35C “hạ cánh sai” trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson khi đang huấn luyện ở biển Đông. Phi công đã thoát ra ngoài an toàn.





Hải quân Mỹ cho biết sự cố xảy ra trong lúc phương tiện của Mỹ đang thực hiện hoạt động bay thường lệ trên biển Đông.



Hải quân Mỹ nêu rõ: "Chiếc F-35C Lightning II đã gặp trục trặc khi hạ cánh trên boong tàu sân bay USS Carl Vinson, trong lúc tàu này đang cho thực hiện những hoạt động bay thường lệ ở biển Đông vào ngày 24-1. Phi công đã thoát khỏi máy bay an toàn và được trực thăng quân sự cứu".



Phi công đã ấn nút phóng ghế thoát hiểm, sau đó được một trực thăng quân sự của Mỹ cứu thoát. Tình hình sức khoẻ của phi công đã ổn định.



Tàu sân bay USS Carl Vison. Ảnh: Hải quân Mỹ



Ngoài ra, còn có 7 thủy thủ khác bị thương. Thông báo của Hải quân Mỹ nêu rõ trong số 7 người bị thương, "có 3 người cần được sơ tán y tế tới cơ sở điều trị ở Manila - Philippines trong khi 4 thủy thủ còn lại được nhân viên y tế trên tàu sân bay chăm sóc. Tình hình sức khỏe của ba thủy thủ cần sơ tán y tế được đánh giá đều ổn định".



Hiện nguyên nhân khiến tiêm kích F-35C gặp trục trặc trong lúc hạ cánh đang được điều tra. Chưa rõ máy bay đang trong tình trạng nào. Máy bay F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.



Máy bay F-35C trên tàu sân bay USS Carl Vinson ngày 22-1. Ảnh: Hải quân Mỹ



Reuters dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết có 2 nhóm tàu sân bay tấn công của Hải quân Mỹ, do tàu Carl Vinson và USS Abraham Lincoln dẫn đầu, bắt đầu hoạt động tại biển Đông từ ngày 23-1.



Nội dung cuộc tập trận bao gồm tăng cường hoạt động thông tin liên lạc hàng hải, tác chiến chống ngầm, tác chiến trên không, can thiệp trên biển "nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu".



Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố cuộc diễn tập sẽ được thực hiện theo luật pháp quốc tế và trong vùng biển quốc tế.



Chuẩn Đô đốc J.T. Anderson, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, nói: "Những hoạt động như vậy cho phép chúng tôi cải thiện khả năng chiến đấu, trấn an đồng minh và đối tác của mình, chứng minh quyết tâm của chúng tôi với tư cách là một lực lượng hải quân nhằm đảm bảo sự ổn định của khu vực và chống lại ảnh hưởng xấu".



Cả hai nhóm tác chiến tàu sân bay trên trước đó tập trận chung với lực lượng Nhật Bản ở biển Philippines, khu vực bao gồm vùng biển phía Đông Đài Loan (Trung Quốc).

Theo Huệ Bình (NLĐO)