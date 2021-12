Trung Quốc dọa trả đũa "hành vi nguy hiểm" của Mỹ

Trung Quốc mới đây cảnh báo Mỹ rằng họ sẽ trả đũa mọi hành động nguy hiểm, đồng thời hối thúc Washington rút lại lệnh trừng phạt vừa được thông qua nhằm vào những cá nhân và thực thể Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.





Mỹ hôm 10-12 áp lệnh trừng phạt liên quan đến nhân quyền chống lại các cá nhân và thực thể Trung Quốc.



Trong cuộc họp báo ngày 13-12 tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân yêu cầu Washington rút lại quyết định sai trái "ngay tức thì"; ngừng can thiệp vào các vấn đề nội của Trung Quốc và gây tổn hại đến lợi ích Trung Quốc.



"Nếu Mỹ hành động nguy hiểm, Trung Quốc sẽ triển khai các biện pháp đáp trả tương xứng" – ông Uông cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh quyết bảo vệ đến cùng an ninh, chủ quyền và lợi ích phát triển quốc gia.



Ông Uông còn bảo vệ chính sách của Trung Quốc đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở khu tự trị Tân Cương, nói rằng Bắc Kinh quyết "chống lại hành vi bạo lực, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và các thế lực tôn giáo cực đoan".



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14-12 chỉ trích hành động khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông.



"Các nước trong khu vực muốn Trung Quốc thay đổi hành vi. Chúng tôi cũng vậy. Đó là lí do chúng tôi quyết tâm bảo đảm tự do hàng hải ở biển Đông, nơi các hành vi hung hăng của Trung Quốc đe dọa dòng chảy thương mại trị giá hơn 3.000 tỉ USD/năm" – Ngoại trưởng Blinken phát biểu tại Indonesia, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của ông.



Ngoại trưởng Blinken còn tuyên bố rằng Washington sẽ làm việc với các đồng minh, đối tác trong khu vực để "bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên luật pháp", đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương "tự do và rộng mở", theo báo The Straits Times.





Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14-12 chỉ trích hành vi khiêu khích của Trung Quốc trên biển Đông. Ảnh: Reuters



Theo Cao Lực (NLĐO)