Gia Lai: Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3

(GLO)- Sáng 29-11, tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 3, khóa 99.



Quảng cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Huy Bắc

Theo đó, có 73 học viên thuộc đối tượng 3 (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an cấp xã và tương đương) tham gia lớp bồi dưỡng.



Trong thời gian 12 ngày (từ ngày 29-11 đến ngày 10-12-2021), các học viên được nghiên cứu, học tập 14 chuyên đề như: Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, xã trong tình hình mới; bảo vệ an ninh quốc gia và kinh nghiệm xử trí gây rối, biểu tình, bạo loạn; 6 chuyên đề bổ trợ; diễn tập một số nội dung về khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện, xã; tập ngắm súng ngắn K54 bài 1 và viết thu hoạch đánh giá kết quả.



Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.



HUY BẮC