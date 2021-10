Máy bay chở lính dù Nga rơi, ít nhất 19 người chết

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng sau khi một máy bay hạng nhẹ L-410 của Nga chở khoảng 23 lính nhảy dù và thành viên phi hành đoàn bị rơi ở Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga) hôm nay, theo truyền thông địa phương, CGTN cho biết.



Máy bay rơi xuống rừng rậm Amazon, phi công sống sót kỳ diệu nhờ 1 chiếc bánh mỳ

Vụ máy bay rơi tại Indonesia: Phát hiện trục trặc ở động cơ máy bay

Hình ảnh máy bay rơi tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Bộ Tình trạng khẩn cấp của Nga/Reuters.



Chính quyền địa phương đang tiến hành một chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.



Trong khi đó, hãng thông tấn RIA trích dẫn Các Dịch vụ khẩn cấp cho biết, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 7 người bị thương sau khi máy bay rơi ở vùng Tatarstan của Nga.



Hãng thông tấn TASS dẫn lời Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết, chiếc máy bay chở một nhóm lính nhảy dù khoảng 20 người.



7 người đã được kéo ra từ đống đổ nát và được đưa đi cấp cứu, TAS cho biết. Trong khi 16 người còn lại “không có dấu hiệu của sự sống”, đại diện của các dịch vụ khẩn cấp xác nhận với hãng thông tấn RIA Novosti.



Chiếc máy bay Let L-410 Turbolet gặp nạn là một máy bay vận tải tầm ngắn hai động cơ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h23 sáng Chủ nhật theo giờ địa phương.



Hình ảnh do Bộ Tình trạng khẩn cấp công bố cho thấy chiếc máy bay bị gãy làm đôi với phần mũi bị móp nghiêm trọng.



Các tiêu chuẩn an toàn hàng không của Nga đã được cải thiện trong những năm gần đây nhưng các vụ tai nạn liên quan đến những máy bay cũ ở các vùng xa xôi cũng không phải là hiếm.



Tháng trước, một chiếc máy bay vận tải Antonov An-26 cũ kỹ đã bị rơi ở vùng viễn đông nước Nga khiến 6 người thiệt mạng.



Toàn bộ 28 người trên chiếc máy bay phản lực cánh quạt 2 động cơ Antonov An-26 đã chết trong một vụ tai nạn ở Kamchatka vào tháng 7.





https://danviet.vn/may-bay-cho-linh-du-nga-gap-nan-it-nhat-19-nguoi-chet-20211010154701462.htm

Theo Phương Đăng (tổng hợp/Dân Việt)