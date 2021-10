Dân quân thường trực bám biên, giữ làng

(GLO)- Am hiểu phong tục tập quán, thông thuộc địa bàn và cơ động nhanh là những lợi thế để các tiểu đội dân quân thường trực (DQTT) trên tuyến biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Họ luôn có mặt tại những điểm nóng, tham gia cứu hộ, cứu nạn và bảo vệ hiện trường.

Các chiến sĩ thuộc Tiểu đội DQTT xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) rất thông thạo địa hình và hiểu rõ phong tục tập quán của người dân khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Cùng với đó, đây là lực lượng am hiểu về sơ đồ phòng thủ, chiến đấu của địa phương nên nhanh chóng triển khai lực lượng bảo vệ cơ quan, công sở, tính mạng và tài sản của người dân khi có tình huống xảy ra. Tiểu đội trưởng Trần Hải Đăng cho biết: “Tiểu đội có 9 đồng chí. Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên một số đồng chí được tăng cường cho bộ đội Biên phòng, số còn lại trực tại đơn vị 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý mọi tình huống xảy ra. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Nan và Công an xã tổ chức hơn 50 buổi tuần tra, kiểm soát địa bàn”.

Những năm qua, nhờ sự đầu tư của cấp trên, nhà làm việc của Tiểu đội DQTT xã Ia Nan được xây dựng khá khang trang với kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng. Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ-cho biết: “Trên địa bàn huyện có 5 tiểu đội DQTT ở 3 xã biên giới (Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn) và 2 xã phức tạp về quốc phòng-an ninh (Ia Dơk và Ia Kla). Lực lượng này luôn bám dân và bám địa bàn để tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới; phối hợp với các lực lượng Biên phòng đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm biên giới. Đặc biệt, đây là lực lượng nòng cốt trong phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, phối hợp cùng các lực lượng khác bảo vệ tài sản của Nhà nước cũng như tài sản và tính mạng của người dân”.

Lực lượng dân quân thường trực xã Ia Nan (huyện Đức Cơ) đi tuần tra. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Nhiều năm qua, lực lượng DQTT xã Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh việc huấn luyện, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đơn vị còn có nhiều việc làm ý nghĩa để giúp đỡ người dân phát triển kinh tế. Ông Rơ Mah Sức (làng Ba) cho biết: “Gia đình mình nhận khoán 3 ha rừng. Do gia đình thiếu nhân công nên Ban Chỉ huy Quân sự xã huy động lực lượng DQTT giúp 45 ngày công để trồng rừng”. Còn anh Hoàng Văn Hưng-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã thì cho hay: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã huy động lực lượng DQTT giúp địa phương xây dựng nông thôn mới và các hộ dân phát triển kinh tế”.

Anh Kpa Hua-chiến sĩ DQTT xã Ia Púch (huyện Chư Prông) cho biết: “Khi được tuyển chọn vào tiểu đội DQTT, tôi thấy rất tự hào vì đã đóng góp một phần cho quê hương. Anh em chúng tôi thường trực 24/24 giờ, hàng ngày đều cắt cử, phân công nhau làm nhiệm vụ chu đáo và có trách nhiệm; phối hợp với các lực lượng giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương”.

Đánh giá về lực lượng DQTT trên địa bàn, ông Đinh Văn Dũng-Bí thư Huyện ủy Chư Prông-cho rằng: “Đây là lực lượng quan trọng, thường xuyên có mặt tại địa bàn. Vì vậy, họ cũng là lực lượng đầu tiên được huy động để xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, tiểu đội DQTT làm tốt công tác dân vận, góp phần đáng kể trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố thế trận quốc phòng-an ninh, góp phần thúc đẩy việc phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”.