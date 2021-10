Căn cứ quân sự Mỹ bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái

Mỹ ngày 21.10 cho biết một căn cứ ở Syria được liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Washington dẫn đầu sử dụng đã bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái và đạn pháo.



Một chiếc xe hư hỏng tại nơi tên lửa nhắm vào căn cứ Ain Al-Asad của Mỹ ở Iraq được phóng đi vào ngày 8.7 - Ảnh: Reuters



AFP đưa tin nhà chức trách Mỹ ngày 21.10 xác nhận căn cứ Al-Tanf, nơi đang được liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Washington dẫn đầu sử dụng ở Syria, đã bị tấn công vào ngày 20.10.



Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cho biết vụ tấn công không gây ra thương vong cho lực lượng Mỹ.



"Chúng tôi có thể xác nhận rằng khu vực căn cứ Al-Tanf là đối tượng của một cuộc tấn công có chủ ý và có sự phối hợp. Dựa trên các báo cáo ban đầu, chúng tôi xác định cuộc tấn công sử dụng cả thiết bị bay không người lái và hỏa lực gián tiếp", ông Urban tuyên bố.



Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh là bên đầu tiên đưa tin về vụ tấn công này. Các quan chức Mỹ cho biết vẫn còn quá sớm để xác định bên đứng sau vụ tập kích.



Căn cứ Al-Tanf nằm trên sa mạc ở miền nam Syria, trong khu vực chiến lược gần biên giới Tanf của Syria với Iraq và Jordan. Căn cứ được thành lập vào năm 2016 trong khuôn khổ cuộc chiến chống IS khi các chiến binh IS kiểm soát miền đông Syria giáp với Iraq.



Tuy nhiên, vì các tay súng IS đã bị đánh đuổi, căn cứ này hiện được coi là nơi Mỹ dùng để kiềm chế hoạt động quân sự của Iran trong khu vực. Damascus và các đồng minh đã nhiều lần tuyên bố rằng quân đội Mỹ không có lý do gì để tiếp tục đóng quân tại căn cứ này.



Theo Reuters, ngoài khu vực miền bắc Syria do người Kurd kiểm soát, Al-Tanf là nơi duy nhất ở Syria Mỹ có sự hiện diện quân sự đáng kể. Các lực lượng do Iran hậu thuẫn được triển khai rất gần căn cứ này.



Mặc dù quân đội Mỹ tại Al-Tanf rất ít trở thành mục tiêu, các lực lượng do Iran hậu thuẫn thường xuyên tấn công quân Mỹ bằng máy bay không người lái và tên lửa ở miền đông Syria và Iraq.



Theo Đông A (TNO)