Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép"

(GLO)- Lời Tòa soạn: Để thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng-quân sự địa phương (QP-QSĐP), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Xoay quanh vấn đề này, phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

* P.V: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã triển khai kế hoạch hoạt động cũng như kích hoạt các khu cách ly như thế nào, thưa Đại tá?



Đại tá Lê Kim Giàu. Ảnh: Phương Dung

- Đại tá LÊ KIM GIÀU: Đến nay, Gia Lai đã tiếp nhận trên 18 ngàn người từ các tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Để đón tiếp công dân về thực hiện cách ly theo quy định, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tổ chức rà soát các khu vực đủ điều kiện (tập trung chủ yếu là các trung tâm huấn luyện quân sự, trường dân tộc nội trú, trung tâm bồi dưỡng chính trị…); phối hợp chặt chẽ với Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế và chỉ đạo Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các ban, ngành của địa phương chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, quân trang, quân nhu, ti vi, wifi, hệ thống phát thanh nội bộ, lương thực thực phẩm, điều động quân số bảo đảm cho mọi hoạt động tại khu cách ly tập trung.



Toàn tỉnh đã kích hoạt 24/33 khu cách ly với khả năng bảo đảm 7.903 người. Các khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định với tinh thần cao nhất, trách nhiệm tốt nhất vì cuộc sống an bình cho người dân.



* P.V: Đại tá có thể nói rõ hơn về việc tổ chức, sắp xếp và hoạt động của các khu cách ly?



- Đại tá LÊ KIM GIÀU: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ cho Quân đội chủ trì trong việc tổ chức, thiết lập các khu cách ly tập trung, Thường vụ Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định.



Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, điều phối tiếp nhận công dân từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về một cách chặt chẽ, kịp thời. Các trung tâm cách ly luôn phân công cán bộ, nhân viên túc trực 24/24 giờ để đảm bảo tiếp nhận và đưa vào cách ly một cách nhanh nhất. Hàng ngày, các bộ phận tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo để điều phối về quân số; người già, phụ nữ, trẻ em, những người có nguy cơ lây nhiễm cao được bố trí phòng riêng, có chế độ ăn uống phù hợp. Quá trình thực hiện cách ly ngoài việc theo dõi y tế, các cơ sở cách ly còn bảo đảm phục vụ ăn uống hàng ngày cho công dân. Chỉ huy trung tâm thường xuyên kiểm tra, duy trì nghiêm kỷ luật, không tiếp nhận hàng hóa, thực phẩm tiếp tế cho cá nhân, chỉ tiếp nhận tập trung cho khu cách ly và phân bổ chung; thăm hỏi, động viên kịp thời nhằm giúp bà con yên tâm thực hiện cách ly. Những hoạt động tại trung tâm cách ly hàng ngày được thông báo, nhắc nhở trên hệ thống phát thanh nội bộ để mọi người cùng biết và thực hiện. Khi công dân đủ thời gian cách ly, có kết quả xét nghiệm âm tính theo quy định, Bộ CHQS tỉnh thông báo cho các địa phương, đơn vị trong toàn quốc và phối hợp với địa phương bảo đảm phương tiện đưa công dân về gia đình.



* P.V: Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã có những giải pháp gì để làm tốt công tác tư tưởng cũng như đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ tham gia công tác phòng-chống dịch, thưa Đại tá?



- Đại tá LÊ KIM GIÀU: Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia phục vụ tại trung tâm cách ly, Thường vụ Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho chỉ huy các đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chấp hành nghiêm quy định 5K+vắc xin. Ưu tiên tiêm vắc xin cho 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ tuyến đầu; thường xuyên tổ chức phun thuốc khử khuẩn, phân loại, tiêu hủy rác thải đúng quy định; tham mưu giúp địa phương đảm bảo kinh phí mua bổ sung đồ bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, khuyết điểm và nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong quá trình công tác, tuyệt đối không chủ quan, xem nhẹ.

Cán bộ quân y theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Ảnh: Phương Dung



Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, đưa tin về các hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của người lính trong thời bình; phân công cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp thăm, động viên, khen thưởng kịp thời những đồng chí có thành tích cao trong thực hiện nhiệm vụ phòng-chống dịch. Trong quá trình tổ chức cách ly công dân để phòng-chống dịch, lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận được sự quan tâm, chia sẻ về tinh thần, vật chất của các đồng chí lãnh đạo cũng như các tổ chức, cá nhân. Điều đó đã tạo thêm điều kiện, niềm tin, sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ và công dân tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly.



Trong điều kiện công dân từ các tỉnh phía Nam về đông, các khu cách ly tập trung có thời điểm quá tải. Do đó, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các bộ phận chấp hành nghiêm quy định về sinh hoạt trong khu cách ly. Quá trình tiếp nhận, nắm chắc đối tượng, tổ chức phân chia từng khu vực theo yếu tố dịch tễ, với người già, trẻ em, phụ nữ và người có yếu tố bệnh nền bố trí riêng để thuận lợi trong kiểm tra, theo dõi. Thường xuyên thông báo trên loa truyền thanh nội bộ về kết quả xét nghiệm của công dân cách ly để người dân nắm được thông tin, từ đó tự giác nâng cao ý thức chấp hành. Cấp bổ sung quần áo bảo hộ cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Khi phát hiện có trường hợp F0 thì chuyển ngay về trung tâm điều trị và tổ chức khoanh vùng theo phạm vi phòng, nhà ở; phân loại đối tượng F1, phun thuốc khử khuẩn; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ để kịp thời sàng lọc, phát hiện nguy cơ dịch tễ theo quy định. Công tác xử lý rác thải y tế thực hiện theo quy định nghiêm ngặt ngay từ khi mới thành lập khu cách ly.



* P.V: Cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều gian nan. Đại tá có thể cho biết Bộ CHQS tỉnh có những giải pháp nào để tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ kép”: vừa phòng-chống dịch, vừa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP?



- Đại tá LÊ KIM GIÀU: Vừa qua, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức phát động phong trào thi đua đột kích với chủ đề: “Chủ động, quyết liệt, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kép: vừa phòng-chống dịch Covid-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2021”. Theo đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch đoàn kết, chung sức quyết tâm vượt qua đại dịch Covid-19. Quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào đơn vị; tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại cổng và trong cơ quan, đơn vị. Đối với đơn vị bộ đội, tập trung tổ chức huấn luyện xoay vòng theo đầu mối tiểu đội, trung đội; những nội dung huấn luyện theo đầu mối cấp đại đội, điều chỉnh huấn luyện theo đầu mối cấp trung đội do cán bộ đại đội luân phiên đảm nhiệm lên lớp. Quá trình huấn luyện đeo khẩu trang, giãn cách 2 m, sát khuẩn thường xuyên, nắm chắc tình hình sức khỏe của bộ đội.



Đối với nhiệm vụ QP-QSĐP, từ nay đến cuối năm, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, điều chỉnh nội dung, chương trình cho phù hợp để khi dịch tạm ổn là kịp thời triển khai thực hiện ngay. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị tích cực chủ động tăng gia sản xuất, bảo đảm nguồn cung cấp cho đơn vị, hạn chế tối đa mua từ bên ngoài; những mặt hàng thiết yếu tổ chức tiếp phẩm tập trung. Trong thời gian cao điểm, Bộ CHQS tỉnh đảm bảo 100% quân số để tập trung phòng-chống dịch và thực hiện nhiệm vụ.



* P.V: Xin cảm ơn Đại tá.



PHƯƠNG DUNG (thực hiện)