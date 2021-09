Gia Lai: Khen thưởng 49 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyển quân

(GLO)- Sáng 28-9, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển quân năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.





Đồng chí Đỗ Tiến Đông-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2021. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Năm 2021, Hội đồng NVQS tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Hội đồng NVQS các cấp và giao chỉ tiêu tuyển quân cho các địa phương đảm bảo giao quân đúng, đủ. Theo đó, trong năm, Hội đồng NVQS tỉnh và Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hiệp đồng giao-nhận quân với các đơn vị chặt chẽ, tiến hành chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ và giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Năm 2021, có 6 địa phương không tổ chức lễ giao quân do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng đã bàn giao quân cho các đơn vị nhận quân đúng kế hoạch. Toàn tỉnh đã chốt quân số, phát lệnh gọi 2.359/2.254 công dân nhập ngũ, đạt 104,6% (trong đó 4,6% dự phòng); giao quân cho các đơn vị quân đội là 2.245 công dân, Công an là 319 công dân.



Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, hạn chế trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, như: Công tác tuyên truyền Luật NVQS và các văn bản liên quan của một số địa phương chưa sâu rộng; việc niêm yết danh sách kết quả khám và gọi nhập ngũ ở một số xã, phường, thị trấn chưa đúng quy định về thời gian, địa điểm; tỷ lệ đổi bù quân số vượt 0,49% so với chỉ tiêu; tỷ lệ thanh niên dân tộc thiểu số nhập ngũ cao hơn người Kinh... Để công tác giao-nhận quân năm 2022 đạt chỉ tiêu, các địa phương cũng kiến nghị tỉnh cần tăng cường nhân lực, máy móc, trang-thiết bị để tiến hành khám, gọi công dân nhập ngũ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân giai đoạn 2015-2021. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị cần khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác tuyển quân năm 2021. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2022, các cấp, các ngành, các đơn vị cần quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, thanh niên trong việc thực hiện NVQS. Hội đồng NVQS các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyển quân, trong đó quan tâm rà soát tình hình sức khỏe, lý lịch. Xây dựng kịch bản, kế hoạch tuyển quân và giao quân trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Hội đồng NVQS các cấp cần làm tốt công tác hậu phương quân đội, quan tâm, chăm lo động viện các gia đình có công dân nhập ngũ và tại ngũ.



Dịp này, 28 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân từ năm 2015 đến năm 2021 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh-Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh.



VĨNH HOÀNG