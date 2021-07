Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710: Điểm tựa nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Những năm qua, Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 (Binh đoàn 15) tập trung phát triển sản xuất gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên vùng biên giới Chư Prông (tỉnh Gia Lai).

Ông Bùi Văn Phụng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Piơr (huyện Chư Prông) cho biết: Trước đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn rất phức tạp, nhất là tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) vượt biên sang Campuchia. Nguyên nhân một phần do các phần tử xấu kích động, dụ dỗ, lừa bịp; mặt khác là do hạ tầng kinh tế-xã hội chưa được đầu tư đúng mức, trình độ canh tác lạc hậu, hệ thống chính trị cơ sở còn hạn chế, đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Thực trạng đó giờ đây đã được giải quyết cơ bản nhờ chủ trương, chính sách phát triển vùng DTTS của Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm của hệ thống chính trị các cấp và sự hỗ trợ của Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710.

Thời gian qua, Trung đoàn đã triển khai nhiều chủ trương, hoạt động hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trận tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, nhất là việc tiếp nhận đồng bào DTTS vào làm công nhân và hỗ trợ vốn, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, đơn vị còn tích cực giúp địa phương xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Chị Rơ Lan Din là 1 trong 66 người trên địa bàn 2 xã Ia Piơr, Ia Boòng (huyện Chư Prông) được Trung đoàn tuyển dụng vào làm công nhân. Chị vui mừng kể: “Khi chưa đi làm công nhân, tôi không có tay nghề, thu nhập bấp bênh lắm. Giờ thì tôi không chỉ được đơn vị đào tạo nghề khai thác mủ cao su, bố trí công việc để cho thu nhập ổn định mà còn thường xuyên được lãnh đạo các cấp quan tâm động viên, giúp đỡ”.

Lãnh đạo Trung đoàn Kinh tế-Quốc phòng 710 và xã Ia Mơr cắt băng khánh thành bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình công nhân Hoàng Văn Sơ. Ảnh: Sơn Tùng

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào các DTTS thay đổi nếp nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao thu nhập. Từ năm 2011 đến nay, Trung đoàn đã tặng 93 con bò giống trị giá hơn 500 triệu đồng; xây dựng 11 nhà tình nghĩa; hỗ trợ 12.180 kg gạo và vận động quyên góp hàng ngàn cuốn vở, sách giáo khoa, quần áo, đồ dùng gia dụng cho con em đồng bào DTTS trên địa bàn. Trung đoàn còn tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 26.481 lượt người với số tiền lên đến 926 triệu đồng.

Để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng địa bàn vững mạnh, Trung đoàn đã phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Thái Bá Mão-Chính ủy Trung đoàn-khẳng định: “Đơn vị xác định giúp dân tức là giúp mình. Dân có giàu, có yên tâm tư tưởng thì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên mới được đảm bảo và đơn vị mới hoàn thành nhiệm vụ”. Còn già làng Kpui Djoat (làng Suối Khôn, xã Ia Piơr) thì bộc bạch: “Nghĩa tình của Trung đoàn 710 với người dân một lời không thể nói hết được. Đồng bào mình ai cũng cảm kích nghĩa cử cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn tin tưởng, phấn khởi, siêng năng làm ăn, đồng lòng xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn toàn xã hội, đánh bật mọi mầm mống phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

SƠN TÙNG - PHẠM DƯƠNG