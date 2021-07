Tập trung làm tốt nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông tại hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại năm 2021 diễn ra sáng 13-7 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương đã quán triệt thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22-9-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về “khu vực phòng thủ”; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 2-1-2019 về “phòng thủ dân sự”; UBND tỉnh đã bố trí ngân sách trên 17 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng các công trình phòng thủ. Lực lượng vũ trang tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường tuần tra, canh gác đảm bảo an toàn các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Các địa phương, đơn vị đã đầu tư 1,5 tỷ đồng và huy động 5.000 ngày công để xây dựng thao trường, mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện.



Bên cạnh đó, thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự và Luật Lực lượng Dự bị động viên, năm 2021, toàn tỉnh có 2.578 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu (Quân sự 2.254 công dân, Công an 324 công dân). Công tác phúc tra, đăng ký quân nhân dự bị đúng quy định, sắp xếp, biên chế vào các đơn vị đạt 99,65%; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,39% so với dân số; rà soát, biên chế 439 đầu mối dân quân tự vệ. Hiện nay, toàn tỉnh có 220 chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn, 100% chi bộ có cấp ủy. Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tổ chức, biên chế, UBND tỉnh cũng chỉ đạo lực lượng vũ trang làm tốt công tác tham mưu, tổ chức truy vết, chốt chặn, bảo vệ các khu cách ly để phòng-chống dich Covid-19. Toàn tỉnh đã thiết lập 43 khu cách ly, có khả năng tiếp nhận 6.526 công dân; trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và cách ly 4.919 công dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã biểu dương những kết quả mà các địa phương, đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thời gian tới, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra. Cùng với đó, tập trung công tác phòng-chống dịch Covid-19, bố trí phương tiện, nhân lực để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được huy động. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Trước mắt, các huyện: Krông Pa, Phú Thiện, Chư Păh, Đức Cơ cần chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác diễn tập phòng thủ khu vực. Cùng với đó, tập trung quản lý chặt đất quốc phòng tránh bị người dân lấn chiếm; rà soát các phương án tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, chủ động xử lý các tình huống xảy ra. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các sở, ngành cần tập trung thực hiện các phần việc được giao để góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng-an ninh của tỉnh, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.



VĨNH HOÀNG