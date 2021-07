Quân đội Myanmar nói gian lận tràn lan trong bầu cử 2020

Ủy ban bầu cử do quân đội Myanmar bổ nhiệm thông báo đã phát hiện gian lận tại toàn bộ khu vực bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11.2020.



Bà Aung San Suu Kyi đi bỏ phiếu hồi tháng 11.2020 - Ảnh: Reuters



Ủy ban bầu cử cho biết 11 triệu trường hợp gian lận được phát hiện tại toàn bộ 315 khu vực bầu cử và các lỗi trong hệ thống đăng ký cử tri là những sai lầm “được tính toán trước”, theo báo Global New Light of Myanmar ngày 11.7.



Thông báo nêu rằng có những trường hợp người không có quyền công dân Myanmar nhưng vẫn có tên trên danh sách cử tri và có trường hợp đăng ký trùng lặp.



Trong cuộc tổng tuyển cử Myanmar vào tháng 11.2020, đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi tắng 396 trong 476 ghế, đảm bảo thế đa số trong tổng số 664 ghế tại cả thượng viện lẫn hạ viện. Đảng đối lập chính do quân đội hậu thuẫn chỉ giành được 33 ghế.



Quân đội và phe đối lập đã cho rằng có bất thường trong bầu cử nhưng ủy ban bầu cử trước đó không giải quyết. NLD bác bỏ những cáo buộc này. Cáo buộc gian lận bầu cử là tiền đề cho cuộc chính biến hồi tháng 2.





Ủy ban bầu cử mới do quân đội thành lập đã để ngỏ khả năng giải thể NLD và cáo buộc đảng này liên quan đến việc gian lận cử tri tràn lan.



Bà Suu Kyi và nhiều thành viên NLD đã bị bắt giữ từ khi chính biến xảy ra tại Myanmar và bị truy tố nhiều tội như tham nhũng, vi phạm luật bí mật nhà nước.



Theo Vi Trân (TNO)