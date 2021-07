Mỹ quan ngại Trung Quốc tăng nhanh vũ khí hạt nhân

Mỹ bày tỏ quan ngại trước thông tin Trung Quốc nhanh chóng tăng cường vũ khí hạt nhân, kêu gọi nước này thực thi các biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu rủi ro rơi vào cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn.



Hình ảnh trên tờ The Washington Post cho thấy vị trí hầm phóng tên lửa ICBM mới thi công-Trung tâm James Martin





Trong buổi họp báo tại Washington D.C hôm 2.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price khẳng định Trung Quốc khó có thể che giấu động thái liên quan tham vọng gia tăng kho vũ khí hạt nhân. Và điều này cho thấy chính quyền Bắc Kinh đã đi chệch khỏi chiến lược hạt nhân được duy trì trong những thập niên qua.



Ông Price đã trả lời câu hỏi về bài báo đăng trên tờ The Washington Post liên quan đến việc Trung Quốc bắt đầu xây dựng hơn 100 hầm phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ở Ngọc Môn thuộc tỉnh Cam Túc tại vùng sa mạc phía tây nước này.



“Những bài báo trên và các diễn biến khác cho thấy kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc sẽ được gia tăng với tốc độ nhanh hơn và cao hơn so với thời gian trước”, theo người phát ngôn.



“Diễn biến trên đặt ra những câu hỏi về mục đích của Trung Quốc. Và đối với chúng tôi, điều này càng củng cố tầm quan trọng của việc theo đuổi các biện pháp thiết thực nhằm giảm nguy cơ chạy đua vũ trang gây bất ổn”, ông Price nhấn mạnh.



Người phát ngôn cho hay đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt ưu tiên ổn định chiến lược trong cuộc đối thoại với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời lưu ý rằng Trung Quốc cũng là một quốc gia hạt nhân.



Ông Price cũng cho biết chính quyền Washington lưu ý nội dung các tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.



Trong bài phát biểu, ông Tập cảnh báo những thế lực nước ngoài muốn hợp lực bắt nạt Trung Quốc sẽ bị “vùi đầu”, và cam kết sẽ đẩy mạnh xây dựng quân đội.



Bài báo của The Washington Post sử dụng hình ảnh vệ tinh và kết quả phân tích của Trung tâm James Martin về Nghiên cứu Không phổ biến Hạt nhân ở thành phố Monterey, bang California.



Theo đó, 119 địa điểm đang được xây dựng ở sa mạc Trung Quốc, giống các cơ sở phóng tên lửa ICBM hiện có của nước này.

Theo THỤY MIÊN (TNO)