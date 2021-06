Tiểu đoàn 50 đổi mới công tác tư tưởng cho chiến sĩ mới

(GLO)- Đã hơn 3 tháng kể từ ngày nhập ngũ, các chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được gặp người nhà vì lý do bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19. Hiểu rõ tâm lý của chiến sĩ mới, Tiểu đoàn đã có nhiều biện pháp phù hợp giúp họ an tâm tư tưởng, giữ nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.





Đến công tác tại Tiểu đoàn Bộ binh 50, chúng tôi được chứng kiến buổi sinh hoạt bình rèn cuối tuần của các chiến sĩ mới. Theo đó, sau 1 tuần huấn luyện vất vả trên thao trường, bãi tập, căn cứ vào kết quả của từng chiến sĩ, tiểu đội tiến hành bình xét, lựa chọn những cá nhân có thành tích nổi bật để trung đội đề nghị Tiểu đoàn tuyên dương. Sau cuộc bình chọn dân chủ, công khai, Tiểu đội 12 (Trung đội 3) đã lựa chọn ra 2 chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tuần là Binh nhì Trương Đình Phát và Nay Son. Phần thưởng đầu tiên ngay sau buổi sinh hoạt cho 2 chiến sĩ là được gặp gia đình qua mạng xã hội hoặc điện thoại của Trung đội trưởng.

Một buổi giao lưu văn nghệ của các chiến sĩ mới (ảnh chụp tháng 4-2021). Ảnh: Kim Hồng



Không giấu được niềm vui, Binh nhì Trương Đình Phát chia sẻ: “Những ngày đầu vào môi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm, nhiệm vụ huấn luyện luôn căng thẳng nên có những lúc tôi thấy nhớ nhà và có phần chán nản. Nhưng được đơn vị tạo điều kiện gọi điện thoại về nhà trong mùa dịch thế này, tôi yên tâm hơn khi thấy bố mẹ và các em vẫn khỏe mạnh. Đó cũng chính là động lực thôi thúc tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để lần sau lại được gọi điện về thăm gia đình”.



Xuất phát từ thực tế bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và đơn vị trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, kể từ khi các tân binh nhập ngũ hồi cuối tháng 2 cho tới nay, người nhà của họ chưa được lên đơn vị thăm gặp. Vì vậy, việc cán bộ trung đội tạo điều kiện cho chiến sĩ gặp gỡ gia đình qua mạng xã hội và gọi điện thoại bằng nguồn kinh phí tự cân đối của đơn vị trong thời điểm này chính là nguồn khích lệ tinh thần kịp thời đối với anh em, tạo môi trường thi đua trong đơn vị. Trung úy Nguyễn Văn Bảo-Trung đội trưởng Trung đội 3 (Đại đội 1) cho biết: “Hầu hết chiến sĩ còn bỡ ngỡ khi bước vào môi trường mới, lần đầu xa gia đình. Vì vậy, đơn vị luôn động viên các em. Đặc biệt, thời điểm hiện nay, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chiến sĩ không được người nhà lên thăm vào dịp cuối tuần nên dễ nảy sinh tâm lý chán nản. Hiểu được điều đó, đơn vị đã vận dụng biện pháp này để giúp cho các chiến sĩ mới có thể được gặp gia đình, tạo ra động thái rất tích cực, lan tỏa tinh thần thi đua trong trung đội”.



Chia tay các chiến sĩ Trung đội 3, chúng tôi tới thăm Trung đội 1. Dưới ánh đèn điện, cán bộ, chiến sĩ không phân biệt cấp bậc, tuổi tác đang cùng hòa mình vào những bài hát, điệu múa. Thấy chúng tôi, cán bộ Trung đội liền mời vào tham gia buổi sinh nhật đồng đội cùng anh em. Không khí sôi động, hào hứng hiện rõ trên nét mặt các chiến sĩ. Tiếng nói cười cùng các tràng vỗ tay cổ vũ náo nhiệt vang khắp đơn vị. Binh nhì Trần Ngọc Hùng (Tiểu đội 1) hào hứng tâm sự: “Mặc dù sinh nhật năm nay xa gia đình nhưng bù lại, tôi được đơn vị dành tặng một món quà bất ngờ là được gọi điện thoại về nhà gặp người thân. Nhìn thấy bố mẹ khỏe mạnh chính là món quà sinh nhật quý giá nhất đối với tôi. Trong thời gian công tác tại đơn vị, tôi thấy đây là một môi trường tốt để rèn luyện bản thân. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu để được phục vụ lâu dài trong Quân đội”.



Cùng với việc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bình xét, tuyên dương những cá nhân xuất sắc, tổ chức sinh nhật đồng đội, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn còn giao Liên Chi Đoàn tổ chức nhiều hoạt động vào ngày nghỉ, giờ nghỉ như: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... để giúp các chiến sĩ mới vơi bớt nỗi nhớ gia đình, thêm gắn bó với đồng chí, đồng đội, tạo môi trường vui tươi, cùng nhau đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.



KIM HỒNG