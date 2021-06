Thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan pháp luật Anh với Bộ Công an Việt Nam

Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an với các cơ quan thực thi pháp luật Anh ngày càng được củng cố, đạt nhiều kết quả quan trọng ở lĩnh vực đấu tranh phòng, chống mua bán người, đưa người di cư trái phép.





Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland Dominic Raab sang thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)



Ngày 22/6, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab.



Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá cao mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực hợp tác. Trên cơ sở đó, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Anh ngày càng được củng cố, tăng cường, đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, đưa người di cư trái phép, quản lý xuất nhập cảnh…



Thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các Hiệp định, Bản ghi nhớ về tương trợ tư pháp, nhận trở lại công dân và đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó tập trung đẩy mạnh cơ chế chia sẻ thông tin trong lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, nhập cư bất hợp pháp…



Hai bên phối hợp chặt chẽ thực hiện hiệu quả Bản ghi nhớ về hợp tác phòng, chống mua bán người bao gồm hợp tác nâng cao năng lực, phối hợp tổ chức hội thảo, phối hợp trong các chuyên án điều tra chung…



Bộ trưởng thứ nhất, Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Anh Dominic Raab khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật Anh với Bộ Công an Việt Nam, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước theo hướng ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn nữa trên lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống các loại tội phạm, tương xứng với tiềm năng hợp tác, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai quốc gia.

Theo PV (TTXVN/Vietnam+)