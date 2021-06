Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vào biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan hôm 14-6 bắt đầu hoạt động trên biển Đông. Theo Hải quân Mỹ, đây là lần đầu tiên nhóm này tiến vào vùng biển này trong đợt triển khai 2021.





Tại biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến hành các chiến dịch liên quan đến an ninh hàng hải, trong đó có tập trận tác chiến và huấn luyện chiến thuật phối hợp giữa các đơn vị. Đây là một phần trong chiến lược hiện diện thường xuyên của Hải quân Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



"Biển Đông có vai trò quan trọng đối với dòng chảy thương mại tự do giúp phát triển kinh tế của các quốc gia tôn trọng luật phát quốc tế và trật tự dựa trên pháp luật" – Chuẩn đô đốc Will Pennington, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan, tuyên bố.



"Thật vinh hạnh khi được làm việc bên cạnh các đồng minh, đối tác và đồng đội để…đảm bảo mọi quốc gia tiếp tục được hưởng lợi từ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở" – ông Pennington nói thêm.



Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler cất cánh từ Tàu sân bay Mỹ Ronald Reagan hôm 14-6. Ảnh: Hải quân Mỹ



Trước đó, Hải quân Mỹ cũng đã triển khai tàu khu trục tên lửa hành trình USS Curtis Wilbur (DDG 54) để hoạt động trên biển Đông cùng tàu khu trục lớp Anzac HMAS Ballarat của Hải quân Hoàng gia Úc (RAN) từ ngày 6-6 đến ngày 11-6.



Hải quân Mỹ nhấn mạnh đây là một minh chứng cho thấy cam kết của họ trong việc hợp tác với những đồng minh, đối tác có cùng chí hướng để duy trì trật tự quốc tế trên biển Đông.



Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan được triển khai đến khu vực hoạt động của Hạm đội 7 để tham gia các chiến dịch đảm bảo tự do hàng hải cho Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.



Là một trong những hạm đội lớn nhất của Hải quân Mỹ, Hạm đội 7 tương tác cùng 35 quốc gia hàng hải khác để xây dựng quan hệ đồng minh, thúc đẩy an ninh hàng hải và ngăn chặn xung đột.





Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. Ảnh: Reuters



Theo Cao Lực (NLĐO)