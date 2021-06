Động thái mới của quân đội Trung Quốc khiến Ấn Độ "mất ăn mất ngủ"

Các chỉ huy Hải quân Ấn Độ đang cảnh giác cao độ sau khi Trung Quốc bắt tay xây dựng một cảng mới trên hòn đảo của Sri Lanka.



Bùng nổ căng thẳng biên giới Trung-Ấn: Tín hiệu mới bất ngờ

Hải quân Ấn Độ đang cảnh giác cao độ vì Trung Quốc có kế hoạch xây dựng một thành phố cảng ở Sri Lanka





Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông báo động cho quân đội Ấn Độ khi xây dựng một thành phố cảng ở Sri Lanka. Đây được cho là động thái có thể tăng cường sức mạnh của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương. Hải quân của Ấn Độ được cho là đang theo dõi chặt chẽ diễn biến ở Sri Lanka trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia có vũ trang hạt nhân ở châu Á.



“Người Trung Quốc đang ngày càng tích cực hơn ở khu vực Ấn Độ Dương. Hải quân Trung Quốc nắm quyền kiểm soát các dự án ở Sri Lanka và điều đó có thể gây ra mối đe dọa đối với lợi ích hàng hải của Ấn Độ", phóng viên Eric Njoka của WION bình luận.



Phó Tư lệnh Hải quân Ấn Độ tuyên bố rằng lực lượng của ông đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để đảm bảo an ninh tại các biên giới trên biển của nước này.



“Bạn muốn phân tích xem đó có phải là mối đe dọa hay không, đó là một câu hỏi rất khó. Nhưng thực tế là như vậy khi một ai đó ở bên ngoài khu vực bắt đầu thể hiện sự quan tâm quá lớn mặc dù họ có thể có lý do hợp lý cho điều đó như vì nguồn năng lượng của họ đi qua vùng biển này", Phó Đô đốc G. Ashok Kumar chia sẻ với WION.



"Điều đó có thể gây ra mối đe dọa cho chúng tôi không? Nó có thể. Vì vậy, chúng tôi chỉ cần đảm bảo rằng động thái đó đang được theo dõi chặt chẽ", ông Kumar nói thêm.



Trung Quốc gần đây đã tăng cường đầu tư vào Sri Lanka và đã bảo đảm các kế hoạch xây dựng một thành phố cảng gần Columbo.



Điều này khiến một số người đặt câu hỏi liệu Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ bị bất ngờ trong trường hợp xảy ra một cuộc đụng độ hải quân tiềm năng hay không.



Phó Đô đốc Kumar cho biết Hải quân Ấn Độ đã thực hiện một số bước như xây dựng "mạng lưới an ninh ven biển" để đối phó với mọi tình huống.



Ông nói thêm rằng nước này đang tìm cách triển khai "giám sát tăng cường" hơn nữa để theo dõi các hoạt động của tàu Trung Quốc trong khu vực.



