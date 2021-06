Bộ Quốc phòng Mỹ công khai báo cáo về các vật thể bay không xác định

Dự kiến ngày 25.6, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đệ trình lên Quốc hội nước này báo cáo về các vật thể bay không xác định (UFO).



Theo tờ Mirror, trong báo cáo trên, chính phủ và quân đội Mỹ khẳng định, tuy không tìm thấy bằng chứng xác thực nhưng cũng không loại trừ khả năng các UFO được phát hiện trong thời gian qua là các vật thể bay của người ngoài hành tinh.



Báo cáo cho biết, 20 năm qua, các sĩ quan, binh sĩ Mỹ đã phát hiện ra UFO tổng cộng 120 lần. Trong đó, hầu hết UFO được phát hiện không phải là các thiết bị bay tiên tiến do quân đội Mỹ hoặc cơ quan chức năng Mỹ thử nghiệm. Đến nay, những người trực tiếp phát hiện ra UFO vẫn chưa thể giải thích đó là vật thể bay gì.



Một sĩ quan tình báo Mỹ tiết lộ, giới chức Mỹ đang rất lo lắng vì các UFO được phát hiện trong thời gian qua rất có thể là các thiết bị bay sử dụng công nghệ bay siêu thanh vượt xa công nghệ siêu thanh mà Mỹ đang sở hữu, được các nước đối thủ của Mỹ phát triển. Nhiều khả năng các cuộc thử nghiệm này do Nga thực hiện. Nếu phán đoán của giới chức Mỹ là đúng, thì hiện Mỹ đã bắt đầu lạc hậu trong phát triển công nghệ siêu thanh.



Báo cáo chỉ đề cập đến phán đoán trên mà chưa đưa ra kết luận cuối cùng, do giới chức Mỹ vẫn cho rằng, còn có thể xảy ra nhiều khả năng khác, như khả năng các sĩ quan, binh sĩ Mỹ gặp phải tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh hay bất kỳ khả năng nào khác.



Một nghị sĩ Mỹ cho rằng, việc công bố báo cáo trên chỉ là bước khởi đầu trong quá trình điều tra hiện tượng UFO của chính phủ Mỹ. Dù các cuộc điều tra làm rõ các hiện tượng liên quan đến UFO có thể khiến Mỹ trở thành quốc gia lạc hậu trong phát triển công nghệ siêu thanh, nhưng vẫn cần được thực hiện một cách nghiêm túc và chính phủ, quân đội Mỹ cần quan tâm hơn nữa đến các thông tin liên quan đến UFO do các quân nhân, người dân cung cấp.





Theo CNN, đây là lần đầu tiên chính phủ Mỹ chuẩn bị công khai và chia sẻ những thông tin liên quan UFO. Nhiều khả năng, trong bản báo cáo này, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài Trái đất. Đây có thể chỉ là "quả bom khói" mà giới chức Mỹ tung ra để xoa dịu việc dư luận cho rằng UFO sẽ tạo ra mối nguy hiểm không thể giải thích và đe dọa an ninh toàn cầu.

