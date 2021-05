Chư Sê rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

(GLO)- Ngày 18-5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mỹ Đức

Năm 2021, huyện Chư Sê có 195 công dân nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội và 25 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Để đảm bảo công tác tuyển quân đạt hiệu quả, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác khám tuyển được thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Lễ giao nhận quân được tổ chức long trọng, trang nghiêm, đúng nghi lễ. Công tác bàn giao được thực hiện nhanh gọn, an toàn, đảm bảo phòng-chống dịch Covid-19.

Đối với việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, trong 6 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ. Trong đó, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ đảm bảo đúng quy trình, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Giai đoạn 2016-2021, huyện đã tổ chức giao quân cho các đơn vị được 1.110 công dân đảm bảo chất lượng chính trị, trình độ văn hóa, tiêu chuẩn sức khỏe, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách với hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân.

Dịp này, UBND huyện Chư Sê đã khen thưởng 9 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021.

MỸ ĐỨC