Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chúc Tết Chol Chnam Thmay

(GLO)- Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, đoàn công tác do Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn vừa tặng quà và chúc mừng các đơn vị nước bạn gồm: Công an tỉnh Stung Treng, Công an tỉnh Ratanakiri, Đồn Công an Cửa khẩu Quốc tế Oyadav, Ban Quản lý khu liên hợp cửa khẩu, Hải quan cửa khẩu và Tiểu đoàn Cảnh sát Bảo vệ biên giới 623.





Các đơn vị nước bạn cũng trao những phần quà y nghĩa thể hiện tình hữu nghị, hợp tác với Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Hữu

Thay mặt Đảng ủy-Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Rah Lan Lâm chia sẻ những khó khăn mà các đơn vị chức năng của Vương quốc Campuchia gặp phải trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Công an tỉnh Gia Lai mong muốn 2 bên thường xuyên liên lạc để trao đổi, chia sẻ thông tin, hỗ trợ, gúp đỡ nhau trong công tác phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, các bên chủ động tuyên truyền, vận động người dân 2 nước có quan hệ thân tộc không qua lại thăm thân ảnh hưởng đến công tác phòng-chống dịch bệnh.



NGUYỄN HỮU