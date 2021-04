Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng các thành viên Đoàn.



Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)



Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-27/4 tới.



Chiều 25/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì Lễ đón Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng các thành viên Đoàn.



Sau Lễ đón, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn hội đàm với Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa làm Trưởng đoàn.



Phát biểu tại hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đối với Bộ Quốc phòng Việt Nam, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đối với việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước nói chung và hai Bộ Quốc phòng nói riêng, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi quốc gia cũng như của khu vực và thế giới.



Bộ trưởng Phan Văn Giang chúc mừng Trung Quốc đã tổ chức thành công kỳ họp Lưỡng hội, công bố hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất “Xây dựng toàn diện xã hội khá giả vào năm 2020” và là năm khởi đầu quy hoạch 5 năm lần thứ 14, đặt nền tảng cho mục tiêu 100 năm lần thứ hai “Xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.”



Thông tin về việc Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cảm ơn Bộ trưởng Phan Văn Giang dành thời gian đón tiếp, hội đàm; khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Trung Quốc và Việt Nam là một trong những hoạt động quan trọng, góp phần nâng cao quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở mỗi nước cũng như của khu vực và thế giới.



Hai bên thống nhất đánh giá: Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều biến động lớn, tiềm ẩn rủi ro, bất ổn, tạo ra những thách thức mới đối với xu thế hòa bình, hợp tác, phát triển; tác động mạnh tới môi trường an ninh, phát triển của mọi quốc gia.



Trao đổi tại hội đàm, hai bên đánh giá cao vai trò của ASEAN, trong bối cảnh dịch bệnh đã linh hoạt, sáng tạo, chuyển phương thức hoạt động sang hình thức trực tuyến, đưa ra nhiều sáng kiến, tăng cường hợp tác, tổ chức thành công các hoạt động chủ yếu trong năm.



Trên kênh Quốc phòng, các cơ chế đối thoại vẫn được duy trì, góp phần tăng cường xây dựng lòng tin, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, đặc biệt là việc tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ 7 (ADMM+ lần thứ 7).



Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn sự ủng hộ của Trung Quốc trong việc đóng góp vào thành công của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 nói chung và trên kênh quốc phòng nói riêng.



Hơn 70 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai Đảng, hai nước. Quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước và Quân đội Việt Nam là xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, ổn định lâu dài, tin cậy, hợp tác toàn diện với Trung Quốc. Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và công cuộc đổi mới ngày nay.



Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang hội đàm với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)



Đánh giá cao hiệu quả hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian qua, hai bên thống nhất cho rằng: Hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã không ngừng được mở rộng với các hình thức phong phú, ngày càng đi vào thực chất. Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hai bên vẫn duy trì các hình thức trao đổi linh hoạt, hiệu quả.



Thời gian tới, hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo các thỏa thuận đã ký, nhất là Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước, trong đó tập trung vào một số nội dung: triển khai hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có, đặc biệt là Đối thoại Chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc; hoạt động công tác đảng, công tác chính trị; hợp tác giữa các quân, binh chủng, học viện, nhà trường... Khi tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, hai bên cần tích cực phát huy hiệu quả các hình thức điện đàm, hội nghị trực tuyến để duy trì tiếp xúc, trao đổi.



Hai bên cũng thẳng thắn trao đổi về những vướng mắc hiện nay trong quan hệ hai nước. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam là giải quyết các bất đồng thông qua biện pháp hòa bình trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, thực hiện đầy đủ và hiệu quả "Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông" (DOC); kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không làm phức tạp tình hình, không có hành động vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.



Sau hội đàm, hai Bộ trưởng cùng nhau chứng kiến ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ đơn vị hữu nghị trong lĩnh vực hợp tác quân sự quốc tế giữa Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.



Chiều cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp xã giao Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc.



Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

