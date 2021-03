Xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân tiến thẳng lên hiện đại

Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương toàn quân chủng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt huấn luyện bay biển, bay cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.



Thủ tướng giao 5 nhiệm vụ cho Quân chủng Phòng không Không quân

Đại tướng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo, chỉ huy Quân chủng Phòng không-Không quân. (Nguồn: qdnd.vn)



Chiều 2/3, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, làm trưởng đoàn, đã tới thăm, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, những tháng đầu năm 2021 và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Quân chủng Phòng không-Không quân.



Tham gia đoàn công tác có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng.



Năm 2020, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác xây dựng và sử dụng lực lượng phòng không, lực lượng không quân và xây dựng lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời; tổ chức hội thi, hội thao, bắn đạn thật, diễn tập với các quân, binh chủng đạt kết quả tốt và bảo đảm an toàn; tiếp nhận, chuyển loại, khai thác có hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới và hiện đại; cải tiến, nâng cấp một số loại vũ khí hiện có trong biên chế đạt kết quả tốt; tích cực tham gia cùng các lực lượng khác bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội theo đúng kế hoạch, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chủng đã làm tốt công tác bảo đảm đời sống, vật chất và tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; triển khai kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn.



Năm 2021, Quân chủng Phòng không-Không quân tập trung thực hiện tốt ba khâu đột phá nhằm xây dựng quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” trọng tâm là nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chấn chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, tập trung vào các đơn vị, nhà máy, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo; tập trung huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, coi trọng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay.



Tại buổi làm việc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương kết quả thực hiện nhiệm vụ, sự nỗ lực, cố gắng của Quân chủng Phòng không-Không quân trong năm 2020. Trong đó toàn quân chủng đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt huấn luyện bay biển, bay cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.



Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch yêu cầu trong thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong toàn quân chủng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm vượt mọi khó khăn, triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, nhằm xây dựng quân chủng tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Theo Ông Quốc Chính (TTXVN/Vietnam+)