Vững vàng thế trận biên phòng toàn dân

Nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3), phóng viên Báo Gia Lai điện tử có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về những kết quả nổi bật trong thời gian qua, cũng như một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.

* P.V: Đại tá có thể cho biết những kết quả nổi bật của BĐBP tỉnh trong năm vừa qua?



- Đại tá TRẦN TIẾN HẢI: Năm 2020, dịch Covid-19 và bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Do đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, bám trụ trên tuyến biên giới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho tỉnh nhà phát triển kinh tế-xã hội.

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng BĐBP tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ 105 vụ/192 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Tang vật thu giữ gồm: 1,624 gram ma túy, 1 khẩu súng, hơn 1.000 kg pháo, hơn 19.000 bao thuốc lá điếu, 31.050 chiếc khẩu trang y tế, 200 chai gel rửa tay, 82,5 m3 gỗ…



Đặc biệt, BĐBP tỉnh đã tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia vừa phòng-chống dịch Covid-19. Lực lượng BĐBP tỉnh đã duy trì 24 chốt cố định và 10 chốt lưu động để tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở. Ngoài ra, BĐBP thường xuyên phối hợp với các lực lượng kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới; thực hiện nghiêm chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu; công tác đối ngoại biên phòng.

Bên cạnh đó, BĐBP cũng đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như: chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, mô hình “Bếp ăn tình thương” đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới tiếp tục cắp sách đến trường. Đến nay, các đồn đang nhận nuôi dưỡng 12 cháu; các cơ quan, đơn vị trong lực lượng tiếp tục duy trì chương trình “Nâng bước em đến trường” với 52 cháu, “Bếp ăn tình thương” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh hiện vẫn đang duy trì giúp 14-16 cháu.

* P.V: Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp gì, thưa Đại tá?



- Đại tá TRẦN TIẾN HẢI: Thế trận biên phòng toàn dân có ý nghĩa thiết thực và cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động người dân khu vực biên giới; làm rõ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc. Tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc trong tỉnh về nhiệm vụ xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh tuyên truyền đặc biệt, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân.



Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh toàn diện; cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, nhất là khu vực biên giới vững mạnh. Phát huy tốt vai trò của BĐBP trong việc phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, biện pháp củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể cơ sở, nhất là những nơi còn yếu kém. Hiện nay, 7/7 xã biên giới của tỉnh đều có cán bộ Biên phòng tăng cường và 49 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng, 216 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 951 hộ trên khu vực biên giới.



Thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường cán bộ, đảng viên giúp cơ sở, triển khai thực hiện các quy chế, quy định, nguyên tắc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tích cực giúp đỡ người dân khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống. Tập trung củng cố quốc phòng-an ninh, trọng tâm là tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

* P.V: Trong công tác tham gia củng cố hệ thống chính trị và giúp đỡ người dân phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới, BĐBP tỉnh sẽ triển khai nhiệm vụ gì trong thời gian tới, thưa Đại tá?



- Đại tá TRẦN TIẾN HẢI: Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, gây mất ổn định... Do đó, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.



Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BĐBP tỉnh tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng-chống dịch Covid-19. Với đặc điểm đường biên giới dài, nhiều đường mòn, lối mở và Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên các đường mòn, lối mở, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện, hàng hóa qua lại 2 bên biên giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn và hành khách xuất-nhập cảnh qua biên giới nắm rõ tình hình, diễn biến, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 để phòng tránh. Thông báo, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để triển khai và thống nhất phương án phòng-chống dịch.



Tiếp tục quán triệt nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng-an ninh, đối ngoại, nhiệm vụ công tác biên phòng, trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, chủ động phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp, đối sách về quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh. Tập trung xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, đổi mới toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức quản lý, bảo vệ biên giới theo pháp luật, các hiệp định, quy chế biên giới.



