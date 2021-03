Mỹ có nguy cơ bị Trung Quốc vượt mặt Mỹ về trí tuệ nhân tạo

Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ về Trí tuệ Nhân tạo (AI) cảnh báo nguy cơ Trung Quốc vượt mặt Mỹ trong lĩnh vực AI, kêu gọi Washington đầu tư 40 tỉ USD để cạnh tranh chiến lược về AI với Bắc Kinh.



Công nghệ AI đang được trang bị trong các máy bay không người lái của quân đội - ẢNH: Reuters





"Mỹ chưa chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ hoặc cạnh tranh trong kỷ nguyên AI", cựu giám đốc Google Eric Schmidt và cựu Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work cho biết trong một bức thư đính kèm với báo cáo dài 756 trang của Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ về AI, theo AFP.



Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ về AI được Quốc hội Mỹ thành lập vào năm 2018, bao gồm các chuyên gia công nghệ, chuyên gia an ninh quốc gia và giám đốc điều hành công ty công nghệ hàng đầu.

Báo cáo công bố ngày 2.3 nhấn mạnh: "AI sẽ là công cụ mạnh mẽ nhất, mang lại lợi ích cho nhân loại trong nhiều thế hệ. Tuy nhiên, các hệ thống AI cũng sẽ được sử dụng để theo đuổi quyền lực. Chúng tôi lo ngại công cụ AI trở thành vũ khí ưu tiên hàng đầu trong các cuộc xung đột tương lai".



Báo cáo cảnh báo các quốc gia, tổ chức khủng bố và tội phạm cũng có thể trang bị công nghệ AI cho các máy bay không người lái sẵn có trên thị trường để chế tạo "vũ khí thông minh".



Theo báo cáo, nỗ lực của Trung Quốc để trở thành nước dẫn đầu thế giới về AI trong vòng 1 thập niên tới sẽ khiến người Mỹ phải lo ngại vì Bắc Kinh đang đẩy mạnh sử dụng công nghệ AI để giám sát người dân và do thám.



Ủy ban An ninh Quốc gia Mỹ về AI kêu gọi Washington thành lập một học viện, chiêu mộ và phát triển tài năng công nghệ AI với chương trình đào tạo nghiêm ngặt ngang bằng với sĩ quan quân đội.

Báo cáo đồng thời cảnh báo chính phủ Mỹ nên ưu tiên khôi phục hoạt động sản xuất chip máy tính tiên tiến trong nước vì hầu hết đang được sản xuất tại các nhà máy ở châu Á.

Theo PHÚC DUY (TNO)