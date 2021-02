Trung Quốc tập trận, Đài Loan huy động cả máy bay và tên lửa

Ngày 20-2, Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày thứ hai liên tiếp triển khai lực lượng phòng không sau khi hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom của Trung Quốc tập trận gần hòn đảo này.





Sau khi 9 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc hôm 19-2 bay gần quần đảo Đông Sa (Pratas) do Đài Loan kiểm soát, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết họ đã theo dõi và phát hiện thêm 11 máy bay ở khu vực này vào ngày 20-2.



Theo Cơ quan phòng vệ Đài Loan, 11 máy bay của Trung Quốc hôm 20-2 gồm 8 máy bay chiến đấu, 2 máy bay ném bom H-6 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và 1 máy bay chống tàu ngầm.



Theo Reuters, Đài Loan cho biết lực lượng hải quân Trung Quốc cũng có liên quan nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.





Máy bay tiêm kích phòng thủ bản địa F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan tại căn cứ ở Đài Nam ngày 26-1. Ảnh: Reuters



Trước động thái trên, lực lượng phòng không Đài Loan đã cảnh báo máy bay Trung Quốc rời đi và triển khai hệ thống tên lửa để giám sát hoạt động. Theo Reuters, Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về các động thái trong 2 ngày qua.



Trước đó, Bắc Kinh tuyên bố các cuộc tập trận như vậy là phản ứng trước "sự câu kết" giữa Đài Bắc và Washington - nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế chính của Đài Loan, và để bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc.



Quần đảo Đông Sa nằm ở phía Bắc biển Đông và cũng bị Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Do chỉ cách đất liền của Đài Loan hơn 400 km, giới chuyên gia an ninh cho rằng quần đảo này có nguy cơ bị Trung Quốc tấn công.



Máy bay quân sự Trung Quốc bay qua khu vực phía Tây Nam của Đài Loan hầu như hằng ngày, chủ yếu gần quần đảo Đông Sa. Lần gần đây nhất Trung Quốc điều số lượng lớn máy bay quân sự áp sát Đài Loan là vào hôm 24-1 với 12 máy bay chiến đấu.



Máy bay chiến đấu Đài Loan trong một lần theo sát máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Ảnh: Taiwan News



Thông báo của Cơ quan phòng vệ Đài Loan về đợt áp sát của máy bay Trung Quốc diễn ra sau khi hòn đảo này hôm 19-2 thông báo bổ nhiệm các quan chức an ninh cấp cao, bao gồm người đứng đầu cơ quan phòng vệ mới được đào tạo ở Mỹ. Đợt bổ nhiệm này được cho là nhằm thúc đẩy các nỗ lực hiện đại hóa lực lượng phòng vệ và tình báo.



Đài CNA dẫn lời người phát ngôn Văn phòng lãnh đạo Đài Loan Trương Đôn Hàm cho biết Giám đốc cơ quan phụ trách an ninh Đài Loan Khâu Quốc Chính (tốt nghiệp từ Trường Đại học Chiến tranh lục quân Mỹ năm 1999) sẽ thay thế ông Nghiêm Đức Phát làm lãnh đạo Cơ quan phòng vệ của hòn đảo. Ông Trần Minh Thông, hiện là Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề đại lục, sẽ đảm nhận vị trí lãnh đạo cơ quan phụ trách an ninh của Đài Loan thay cho ông Khâu Thái Tam.



Theo Huệ Bình (NLĐO)