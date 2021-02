Mỹ sắp thử nghiệm máy bay tuyệt mật

Đơn vị Skunk Works nổi tiếng của hãng sản xuất quốc phòng Lockheed Martin đang chuẩn bị thử nghiệm một loại máy bay không người lái bí mật.



Ngỡ ngàng với mẫu máy bay chở khách dạng UFO của Italy

Một mẫu máy bay được cho là RQ-170 Sentinel của Mỹ được chụp tại Afghanistan - Ảnh chụp màn hình The Aviationist



Chuyên san hàng không - quốc phòng Aviation Week mới đây dẫn lời một người phát ngôn của Lockheed Martin cho biết đội Skunk Works sắp thử nghiệm một máy bay không người lái mới với tên gọi là Speed Racer (Tay đua tốc độ). Skunk Works vẫn còn chờ nhận động cơ do hãng Technical Directions Inc. (TDI) sản xuất.



Lockheed Martin từng công bố về dự án Speed Racer vào tháng 9.2020 nhưng không có thông tin nào về thông số cũng như mục đích sử dụng của máy bay được hé lộ. Tuy nhiên, thông tin về một loại máy bay được Skunk Works sản xuất khiến cho giới đam mê quốc phòng háo hức vì đơn vị này từng chế tạo ra nhiều loại máy bay nổi tiếng như các máy bay trinh sát SR-71 Blackbird và U-2 Dragon Lady hay chiến đấu cơ tàng hình F-117A Nighthawk.



Về máy bay không người lái, Skunk Works có nhiều sản phẩm như loại máy bay do thám DarkStar hay RQ-170 Sentinel.





Máy bay trinh sát không người lái DarkStar - Ảnh: Không quân Mỹ





Theo phân tích của Aviation Week, việc Skunk Works chọn sử dụng động cơ của TDI cho thấy khả năng loại máy bay mới có thể sẽ có kích thước nhỏ vì các mẫu động cơ của công ty này từng sản xuất có đường kính lớn nhất chỉ khoảng 22 cm.





Mặt khác, các nhân viên Skunk Works từng xác nhận mẫu máy bay mới được sản xuất nhằm khẳng định khả năng của công nghệ kỹ thuật số có tên là StarDrive. Theo trang Popular Mechanics, công nghệ này liên quan việc sử dụng phần mềm máy tính để tạo ra một mẫu “máy bay kỹ thuật số”. Các kỹ sư có thể sử dụng mẫu máy bay ảo này để thử nghiệm về khả năng vận hành của mô hình, trước khi sử dụng mẫu thiết kế đó để chế tạo một máy bay thật.

.





CIP3 : SR-71 Blackbird vẫn là phi cơ do thám nhanh nhất thế giới







Cách làm này được cho là giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển máy bay và giảm chi phí sản xuất. Hồi năm 2020, Không quân Mỹ tiết lộ đã phát triển và cho thử nghiệm một mẫu chiến đấu cơ thế hệ mới bằng công nghệ kỹ thuật số này chỉ trong vòng 1 năm. Để so sánh, việc thiết kế và phát triển chiến đấu cơ F-35 được cho là kéo dài trong 2 thập niên.



Mặt khác, quản lý dự án Speed Racer, ông Joe Pokora nói rằng cái tên Speed Racer chỉ là một từ viết tắt và không phải hàm ý Skunk Works sẽ chế tạo một loại máy bay có tốc độ cao. Tuy nhiên, việc máy bay này được thiết kế theo công nghệ kỹ thuật số StarDrive gợi ý cái tên Speed Racer có thể để nói về tốc độ của việc thiết kế và sản xuất máy bay.

Theo VI TRÂN (TNO)