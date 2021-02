Gia Lai: Giao-nhận quân nhanh gọn, an toàn

(GLO)- Sáng nay (27-2), 2.578 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai đã lên đường nhập ngũ. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, có 6 địa phương trong tỉnh không làm lễ giao quân. Trong khi đó, các địa phương còn lại đã tổ chức lễ giao quân trang trọng, nhanh gọn và đảm bảo an toàn phòng-chống dịch bệnh.



Trang trọng, nhanh gọn



Trong tiết trời biên giới Đức Cơ khá mét mẻ, 201 công dân ưu tú của huyện lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Đại tá Lê Kim giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi giao quân.

Thanh niên huyện Đức Cơ bước qua cầu vinh quang để lên đường nhập ngũ. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Thượng tá Hồ Trung Hiền-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện-cho biết: "Chấp hành các quy định về giao-nhận quân, chúng tôi đã tổ chức lễ đúng quy định, đảm bảo nhanh gọn, an toàn. Buổi lễ diễn ra đúng 20 phút, sau làm lễ là động viên và tặng quà các thanh niên lên đường về đơn vị. Do làm tốt công tác động viên nên 100% công dân yên tâm lên đường làm nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Trong số 201 công dân lên đường nhập ngũ lần này, sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 72,78%; trình độ văn hóa THPT chiếm 42,6%, cao đẳng, đại học chiếm 4,19%".

Đại tá Lê Kim giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh chỉnh đốn quân phục cho thanh niên lên đường nhập ngũ tại huyện Đức Cơ. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Cũng trong không khí trang trọng, 205 công dân ưu tú của huyện Ia Grai đã gác lại niềm riêng để lên đường bảo vệ Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Ngọc Hà-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Grai-cho biết: Năm nay, huyện Ia Grai được giao chỉ tiêu tuyển chọn 205 công dân lên đường nhập ngũ (công dân là người dân tộc thiểu số chiếm 46%). Chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay cao hơn nhiều so với những năm trước. Trong 205 công dân trúng tuyển năm nay có 2 đảng viên, 1 người có trình độ đại học; sức khỏe đạt loại 1 và 2 chiếm 52%.



Đảng viên trẻ Hoàng Ngọc An (làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai) vui vẻ nói: "Phát huy truyền thống của gia đình có bố và cậu đã và đang phục vụ trong quân đội, tôi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Được tham gia môi trường quân đội để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là niềm vinh dự, tự hào của một công dân, một đảng viên trẻ như tôi. Tôi sẽ cố gắng chấp hành nghiêm quy định của đơn vị, tích cực rèn luyện bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi tin rằng môi trường quân đội sẽ giúp bản thân rèn luyện bản lĩnh và từng bước trưởng thành hơn".

Tân binh huyện Ia Grai hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: Lê Nam



Tại khu khu vực phía Đông tỉnh, trong thời tiết nắng ấm, không khí ngày hội tòng quân càng thêm rộn ràng, sôi nổi. Từ sáng sớm, tại huyện Đak Pơ, nhiều người đã có mặt tại điểm giao nhận quân để động viên và tiễn con em lên đường thực hiện nghĩa vụ cao cả. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thân nhân của các chiến sĩ đứng từ xa theo dõi lễ giao-nhận quân.

Ông Đinh Văn Tó (làng Môn, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ) cho biết: “Năm nay, cháu tôi là Đinh Văn Choi đủ tuổi công dân, tôi đã động viên cháu viết đơn tình nguyện tòng quân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chỉ có tôi đến đây tiễn cháu. Tôi mong cháu phát huy truyền thống gia đình, hoàn thành tốt nhiệm vụ và trưởng thành hơn”.



Trong số 66 thanh niên của huyện Đak Pơ lên đường nhập ngũ đợt này có 31 người viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự, 11 người viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Trung tá Tạ Văn Thắng-Phó Chỉ huy Động viên tuyển quân Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đak Pơ-cho biết: Để đạt được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng như hướng dẫn của cơ quan chuyên môn về công tác tuyển quân. Cùng với đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phân công các thành viên theo dõi, giúp đỡ cơ sở theo chức năng nhiệm vụ, công tác chuyên môn và tổ chức công tác tuyển quân cho 8/8 xã, thị trấn.

Các tân binh tại huyện Đak Đoa bước qua cầu vinh quang để lên xe về đơn vị huấn luyện. Ảnh: Lê Hòa



Cũng trong sáng nay, 195 thanh niên của các xã, thị trấn thuộc huyện Đak Đoa đã lên đường thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc. Trong số này có 73% thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chiến sĩ Dương (SN 2002, làng O Ngó, xã Ia Băng) xúc động cho biết: “Tôi là con cả trong gia đình có 3 anh em. Được sự động viên của chính quyền địa phương, gia đình, tôi tự nguyện làm đơn nhập ngũ để có cơ hội được rèn luyện trong môi trường quân đội. Dù biết sẽ nhớ gia đình, bạn bè nhưng tôi quyết tâm cố gắng rèn luyện tốt để bản thân trưởng thành hơn”.



Đảm bảo an toàn trong phòng-chống dịch



Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh đều không tổ chức lễ giao-nhận quân như mọi năm. Thay vào đó, toàn bộ 542 công dân có lệnh gọi nhập ngũ đợt này đều đã được triệu tập trước đó 3 ngày để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tuyên truyền đến người nhà các công dân trúng tuyển hạn chế thăm hỏi, đưa tiễn con em để đảm bảo công tác phòng-chống dịch.



Mặc dù thân nhân không được vào thăm trong thời gian cách ly nhưng các công dân lên đường nhập ngũ lần này luôn nhận được sự thăm hỏi, động viên về cả vật chất lẫn tinh thần từ Hội đồng nghĩa vụ quân sự và lãnh đạo địa phương. Vì vậy, tất cả các công dân đều an tâm về mặt tư tưởng, xác định rõ lập trường, sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Ayun Pa động viên các tân binh trước lúc lên đường. Ảnh: Vũ Chi



Buổi giao quân ở thị xã Ayun Pa năm nay diễn ra khẩn trương, nhanh gọn, an toàn. Đúng 7 giờ, trong không khí trang nghiêm, theo hiệu lệnh, 55 công dân khoác trên vai hành lý, tự tin bước lên xe, mang trong mình mong ước được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước.

Thượng tá Nguyễn Thái Toàn-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã-cho biết: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã chỉ đạo các xã, phường quản lý chặt các công dân trúng tuyển để không có công dân nào phải cách ly vì dịch bệnh. Ngay khi có chỉ đạo tập trung quân số trước 3 ngày giao quân, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đã bố trí cơ sở vật chất, dọn dẹp vệ sinh, phun hóa chất toàn bộ khuôn viên Trường THCS Dân tộc Nội trú thị xã để làm khu cách ly cho các công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hàng ngày, cán bộ, chiến sĩ trong khu cách ly kiểm tra thân nhiệt, theo dõi sức khỏe của từng công dân, báo cáo về Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã.



Công dân R’Ô Sơ Mi (buôn Sar, xã Ia Rbol) cho biết: "Được khoác lên mình bộ quân phục là niềm mơ ước của tôi từ nhỏ. Vì vậy, ngay khi địa phương có thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự, tôi đã tình nguyện viết đơn tham gia. Hôm nay, niềm mơ ước ấy đã thành sự thật, tôi vô cùng hạnh phúc. Mặc dù lúc này có chút hồi hộp, xúc động nhưng tôi đã sẵn sàng để học tập, rèn luyện theo kỷ luật, kỷ cương của quân đội và hy vọng bản thân sẽ trưởng thành trong môi trường quân ngũ".

Thanh niên huyện Chư Prông lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hồng Thương

Năm nay, theo chỉ tiêu, tỉnh Gia Lai có 2.578 thanh niên (7 nữ) lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 2.254 thanh niên (4 nữ; sức khỏe loại 1, 2 chiếm hơn 58%; đảng viên 0,89%, đoàn viên 97,12%; văn hóa THPT gần 40%, đại học, cao đẳng 2,63%) thực hiện nghĩa vụ quân dự, được giao cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân đoàn 3, Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 324 thanh niên (3 nữ) thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân, được giao cho Công an tỉnh.

Nói về công tác giao-nhận quân năm nay, ông Vũ Đình Hạnh-Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Prông-cho biết: "Ngay từ trước ngày giao quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các địa phương và đơn vị tăng cường công tác phòng-chống dich. Buổi lễ giao quân được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định. Chúng tôi đã tập trung mọi nỗ lực để các công dân có sức khỏe tốt nhất trước lúc lên đường”.



Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh-đánh giá: Các địa phương, đơn vị đã hoàn thành tốt công tác giao-nhận quân, đảm bảo trang nghiêm, đúng luật và an toàn. Đặc biệt, công tác phòng-chống dịch được triển khai quyết liệt nên công tác giao-nhận quân đảm bảo an toàn.



NHÓM PHÓNG VIÊN