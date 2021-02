Căn cứ Mỹ ở Iraq bị nã tên lửa dồn dập, thương vong đẫm máu nhất 1 năm qua

Cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Iraq hôm 15.2 là cuộc tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng này trong gần một năm qua.



3 quả tên lửa lại nhằm vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Lực lượng an ninh tập trung bên ngoài sau vụ tấn công tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq hôm 15.2. Ảnh: AFP.



Một nhà thầu dân sự thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng tên lửa ngày 15.2 nhằm vào một căn cứ quân sự do Mỹ dẫn đầu ở miền bắc Iraq. Vụ tấn công nhằm vào căn cứ thuộc khu vực tự trị người Kurd ở Iraq cũng khiến 1 quân nhân Mỹ bị chấn thương, NBC dẫn lời các quan chức Mỹ.



Vụ nổ ở Erbil là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào các lực lượng do Mỹ dẫn đầu ở Iraq trong gần một năm qua. Nhà thầu thiệt mạng không phải là công dân Mỹ và trong số những dân thường bị thương có 4 người Mỹ và 1 người đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.



"Chúng tôi rất phẫn nộ trước cuộc tấn công bằng tên lửa hôm nay ở khu vực người Kurd của Iraq", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu trong tuyên bố tối 15.2.



"Chúng tôi gửi lời chia buồn tới những người thân yêu của nhà thầu dân sự thiệt mạng trong cuộc tấn công này, cũng như những người dân Iraq vô tội và gia đình của họ, những người đang phải hứng chịu những hành động bạo lực tàn nhẫn này" - Ngoại trưởng Mỹ thông tin thêm.



Ngoại trưởng Antony Blinken cũng xác nhận đã trao đổi với lãnh đạo người Kurd ở khu vực xảy ra vụ tấn công trong đó lãnh đạo khu vực này cam kết hỗ trợ mọi nỗ lực điều tra, buộc những kẻ trách nhiệm cho vụ tấn công phải trả giá.



Chính phủ trung ương ở Baghdad đang thành lập một ủy ban phối hợp với chính quyền khu vực người Kurd để điều tra vụ tấn công bởi tin rằng tên lửa được phóng từ một khu vực không thuộc quyền kiểm soát của người Kurd.



Các nguồn tin an ninh người Kurd cho biết, ít nhất 3 quả tên lửa đã rơi xuống gần sân bay quốc tế Erbil ở khu tự trị này trong đêm 15.2. Quân đội Mỹ đóng trong một căn cứ quân sự gần sân bay dân sự này.



Tuyên bố từ cơ quan nội vụ của khu vực người Kurd thông báo, một số tên lửa đã được bắn về phía Erbil và vùng ngoại ô vào khoảng 21h30. Cơ quan này xác định có một số người bị thương nhưng không thông tin chi tiết.



Cuộc tấn công nhằm vào liên quân do Mỹ dẫn đầu ở Iraq gây thương vong gần đây nhất xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái khiến 1 người Anh và 2 người Mỹ thiệt mạng.

