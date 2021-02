Bộ Quốc phòng thông tin kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân năm 2021

Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị không có dịch COVID-19, tổ chức giao nhận quân trong 3 ngày 27, 28.2 và ngày 3.3; riêng tỉnh Hải Dương tổ chức giao quân vào ngày 9.3.





Ngày 25.2, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác tổ chức giao nhận quân năm 2021, Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương, đặc biệt là cấp quận, huyện nắm chắc số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ; thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh liên quan đến công dân nhập ngũ, kịp thời báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, Ủy ban nhân dân cùng cấp và phối hợp với các đơn vị nhận quân triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19; chuẩn bị tốt nguồn dự phòng, giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng trước, trong và sau tiếp nhận chiến sĩ mới.



Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị không có dịch tổ chức giao nhận quân trong 3 ngày 27, 28.2 và ngày 3.3; riêng tỉnh Hải Dương tổ chức giao quân vào ngày 9.3. Các đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng nhận quân tại tỉnh Hải Dương và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhận quân từ các tỉnh khác phải lùi thời gian nhận quân do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.



Cụ thể, ngày 27.2 sẽ tổ chức giao nhận quân tại 21 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước gồm: thành phố Hà Nội, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông.



Ngày 28.2 tổ chức giao nhận quân tại 07 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị.



Ngày 3.3 tổ chức giao nhận quân tại 34 tỉnh, thành phố còn lại trên địa bàn cả nước gồm: Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, An Giang, Kiên Giang và thành phố Cần Thơ.



Lễ giao nhận quân tại các địa phương năm 2021 diễn ra trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, do vậy Bộ Quốc phòng chỉ đạo cơ quan chức năng, hướng dẫn các đơn vị giao, nhận quân phải bảo đảm nhanh gọn, thời gian buổi lễ không quá 20 phút; số lượng đại biểu dự Lễ do cấp tỉnh quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình từng địa phương. Không tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội trại…



Trước lễ giao nhận quân, các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế thấp nhất số lượng người thân đưa, tiễn, đảm bảo phòng dịch COVID-19 ở mức cao nhất; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Bộ Y tế, Cục Quân y và y tế địa phương; giám sát chặt chẽ thanh niên nhập ngũ nhằm ngăn ngừa, không để lây nhiễm dịch COVID-19 khi về đơn vị. Trường hợp dịch bệnh phức tạp, không tổ chức Lễ giao nhận quân mà tiến hành bàn giao quân trực tiếp, nhanh gọn.



Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị giao nhận quân, chất lượng tuyển quân năm 2021 đảm bảo đúng tiêu chuẩn, quy định của Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015; 100% thanh niên nhập ngũ đạt tiêu chuẩn về chính trị, trong đó 6,12% có trình độ đại học, cao đẳng, có 60,5% sức khỏe loại 1 và loại 2, 100% thanh niên nhập ngũ an tâm, phấn khởi thực hiện nghĩa vụ quân sự.



