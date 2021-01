Mỹ: Tướng quân đội nhận nhiệm vụ giám sát an ninh tại Đồi Capitol

Bà Pelosi mô tả ông Honore là "một chỉ huy có kinh nghiệm xử lý các cuộc khủng hoảng", với đóng góp nổi bật nhất là trong trận siêu bão Katrina tàn phá New Orleans năm 2005.



Tướng Russel Honore. (Ảnh: CNN)



Ngày 15/1, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thông báo Tướng về hưu Russel Honore, người từng điều phối công tác ứng phó với siêu bão Katrina hồi năm 2005, sẽ giám sát việc đánh giá an ninh tại khu vực Đồi Capitol ở thủ đô Washington, trong lúc Tổng thống đắc cử Joe Biden đang chuẩn bị cho lễ nhậm chức.



Đồi Capitol là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan chính phủ Mỹ, trong đó có trụ sở Quốc hội, nơi vừa xảy ra vụ bạo loạn làm 5 người thiệt mạng cách đây vài tuần.



Theo Chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi, một cuộc điều tra tương tự như những gì được thực hiện sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 sẽ "rất hữu ích" đối với vụ bạo loạn chưa từng có tại trụ sở Quốc hội. Bà Pelosi khẳng định rằng "công lý cần phải được thực thi."



Chính vì vậy, bà đã chỉ định Tướng về hưu Russel Honore đứng đầu nhóm đánh giá hạ tầng an ninh, phối hợp giữa các cơ quan chức năng, điều hành và kiểm sát an ninh tại Quốc hội.



Bà Pelosi mô tả ông Honore là "một chỉ huy có kinh nghiệm xử lý các cuộc khủng hoảng," với đóng góp nổi bật nhất là trong trận siêu bão Katrina tàn phá New Orleans năm 2005.



Liên quan tới vấn đề luận tội Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện từ chối tiết lộ thời điểm sẽ gửi văn bản luận tội lên Thượng viện, tiến trình sẽ dẫn tới việc xét xử ông Trump. Ngoài ra, một số nghị sỹ đảng Cộng hòa ủng hộ Tổng thống Trump đang bị điều tra với cáo buộc dính líu đến vụ tấn công tại Điện Capitol.

Bà Pelosi khẳng định, nếu phát hiện các thành viên quốc hội đồng lõa trong cuộc nổi dậy này, nếu có bằng chứng cho thấy họ giúp đỡ hoặc xúi giục tội phạm, những người này có thể bị truy tố ngoài khuôn khổ quốc hội.

Nhiều cơ quan bộ ngành khác nhau của Mỹ, trong đó có Bộ An ninh Nội địa, Bộ Tư Pháp và Bộ Quốc phòng cũng đã tiến hành điều tra nội bộ nhằm đánh giá công tác chuẩn bị và ứng phó trước vụ bạo loạn hôm 6/1.

Cơ quan điều tra sẽ xác định thông tin nào đã được thông báo trước vụ bạo động, nó đã được truyền đi như thế nào giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang cũng như phản ứng của các cơ quan này.

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ sau vụ tấn công ở Đồi Capitol, khi họ đã "bất lực" nhìn những người ủng hộ Tổng thống Trump dễ dàng xâm nhập tòa nhà quốc hội và gây bạo loạn trong nhiều giờ.

Cùng ngày, mạng xã hội Facebook thông báo sẽ cấm người dùng tạo ra các sự kiện tụ tập ở gần Nhà Trắng, trụ sở Quốc hội cũng như các tòa nhà khác của chính quyền do những quan ngại về an ninh. Lệnh cấm này sẽ diễn ra từ nay cho đến khi kết thúc lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Binh sỹ Mỹ bảo vệ an ninh tại Điện Capitol. (Ảnh: THX/TTXVN)



Theo Bích Liên (TTXVN/Vietnam+)