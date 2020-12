Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

(GLO)- Chiều 21-12, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Gia Lai chủ trì Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ các mặt công tác năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Huy Bắc

Năm 2020, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Trong đó, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025). Giao quân đạt 100% chỉ tiêu, tổ chức huấn luyện cho các đối tượng; diễn tập chỉ huy-tham mưu 1 bên 1 cấp và diễn tập vòng tổng hợp đúng quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tích cực tham gia công tác phòng-chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng-chống dịch Covid-19…

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Huy Bắc



Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện chính trị rất quan trọng, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Để hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021, Đảng ủy Quân sự tỉnh cần tiếp tục triển khai tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, tiêu biểu. Huy động mọi tiềm năng để xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên từng địa bàn. Tiếp tục làm tốt công tác tuyển quân, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác cán bộ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.



Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, thời gian tới, lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chính sách hậu phương quân đội và triển khai hiệu quả công tác dân vận, tham gia xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; giúp nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, tăng cường đoàn kết quân dân.

HÀ ĐỨC