Tổng thống Duterte: không thể phớt lờ phán quyết về Biển Đông của Tòa trọng tài quốc tế

Phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách "đường lưỡi bò" của Trung Quốc ở Biển Đông “không thể bị phớt lờ bởi bất kỳ nước nào, dù nước đó có mạnh đến mức nào đi nữa”.



Đó là thông điệp do Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đưa ra hôm nay 12.11 tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan đang diễn ra trực tuyến dưới sự chủ trị của nước Chủ tịch ASEAN Việt Nam, theo tờ Philippine Daily Inquirer dẫn lời phát ngôn viên tổng thống Philippines Harry Roque.



Trung Quốc lâu nay bác bỏ phán quyết nói trên, do Tòa Trọng tài quốc tế được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) đưa ra vào ngày 12.7.2016, dù Trung Quốc là thành viên của UNCLOS.



Ông Roque cho biết thêm Tổng thống Duterte còn lặp lại lời kêu gọi giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động gây quan ngại ở vùng biển này.



Cũng trong hội nghị nói trên, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin nhấn mạnh lập trường của nước này là những vấn đề liên quan Biển Đông phải được giải quyết một cách hòa bình và mang tính xây dựng, theo luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS, theo hãng tin Bernama.



Ông Muhyiddin còn tái khẳng định quan điểm của Malaysia rằng tuy luật pháp quốc tế đảm bảo tự do hàng hải, sự hiện diện của nhiều tàu chiến và tàu khác ở Biển Đông có nguy cơ làm leo thang căng thẳng, dẫn tới tính toán sai lầm có thể ảnh hưởng tới hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực.



