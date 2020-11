Tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 7-11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (7/11/1945-7/11/2020) và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân dành cho Đội K52. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các tướng lĩnh quân đội, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Mẹ Việt Nam Anh hùng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh…





Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Chính ủy Quân khu 5-trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội K52. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Diễn văn tại buổi tọa đàm nhấn mạnh: Đáp ứng nhu cầu của cách mạng, ngày 7-11-1945, tại Pleiku, lực lượng vũ trang tập trung được thành lập, lấy tên là Chi đội Tây Sơn. Chi đội gồm các đơn vị vũ trang tập trung được xây dựng sau ngày khởi nghĩa ở An Khê, Pleiku và Kon Tum. Nòng cốt là các đội viên du kích Ba Tơ, một bộ phận của Chi đội Phan Đình Phùng (tỉnh Bình Định) và các trung đội Nam tiến của 2 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình tăng cường cho Gia Lai. Với lời thề “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã phối hợp với quần chúng nhân dân xây dựng 214 cơ sở ở 400 làng trong toàn tỉnh, tạo thế trận rộng khắp với những vùng căn cứ được xây dựng như: chiến khu Đe HBình, chiến khu Xóm Ké, xã chiến đấu Ya Hội, làng chiến đấu Stơr...



Tháng 11-1959, Ban Quân sự tỉnh được thành lập do Bí thư Tỉnh ủy Võ Trung Thành (tức Năm Vinh) làm Trưởng ban, đồng chí Kpă Thìn làm Phó ban phụ trách quân sự. Ngày 10-3-1960, tại khu căn cứ H2 thuộc Kbang, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh được thành lập do đồng chí Kpă Thìn làm Tỉnh đội trưởng, đồng chí Lê Hoàn-Thường vụ Tỉnh uỷ làm Chính trị viên. Nhờ đó, LLVT tỉnh không ngừng lớn mạnh, góp phần cùng cả nước đánh thắng thực dân Pháp xâm lược. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trưa 17-3-1975, mũi nhọn tiến công của Đại đội 70 (Tiểu đoàn đặc công 408) cùng một số bộ phận dân chính của thị xã Pleiku đã tiến công tiêu diệt địch, giải phóng hoàn toàn tỉnh Gia Lai.



Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, gần 20 năm qua, Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) đã vượt qua khó khăn, gian khổ để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ ở Campuchia và trong nước. Qua đó, đơn vị đã tiến hành quy tập 1.428 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia và 154 hài cốt liệt sĩ ở trong nước.



Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Trịnh Đình Thạch-Chính ủy Quân khu 5 biểu dương những kết quả mà LLVT tỉnh Gia Lai đã đạt được trong 75 năm qua. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, LLVT tỉnh đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công vang dội. Từ khi đất nước thống nhất, các đơn vị tiếp tục chống bọn phản động FULRO và làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng.

Trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam" cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Ảnh: Vĩnh Hoàng



Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh: Thời gian qua, LLVT tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các lực lượng khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, dịp này, Đội K52 được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã nói nên những chiến công xuất sắc ấy. Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị có những diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng nước ta. Chính vì thế, LLVT tỉnh cần quán triệt các chỉ thỉ, mệnh lệnh của cấp trên, nâng cao khả năng phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo tỉnh giải quyết các tình huống xảy ra. Cùng với đó, làm tốt công tác đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển. Tập trung mọi nỗ lực xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh tiêu biểu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Tại buổi tọa đàm, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, Trung tướng Trịnh Đình Trạch đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Đội K52. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Đại tá Lê Xuân Hòa-nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác dân vận giai đoạn 2011-2020; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam” cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

VĨNH HOÀNG