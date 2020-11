Campuchia chính thức xác nhận tháo dỡ cơ sở quốc phòng do Mỹ xây dựng

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia xác nhận về việc phá hủy cơ sở quốc phòng do Mỹ xây dựng tại tỉnh Sihanoukville.



CSIS: Campuchia tiếp tục phá hủy cơ sở quốc phòng do Mỹ xây dựng

Bên trong cơ sở bảo trì trong bức ảnh chụp năm 2017- Ảnh chụp màn hình AMTI/CSIS



Hãng AFP ngày 10.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh xác nhận về việc phá hủy cơ sở quốc phòng do Mỹ xây tại Căn cứ hải quân Ream tại tỉnh Sihanoukville.



Thông tin trên khiến Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia lên tiếng chỉ trích. “Chúng tôi thất vọng vì quân đội Campuchia phá hủy thêm một cơ sở an ninh hàng hải do Mỹ tài trợ mà không thông báo hay giải thích”, AFP dẫn lời phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Chad Roedemeier phản ứng.



Trước đó vào cùng ngày, theo Reuters, Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS - Mỹ) đưa ra các hình ảnh vệ tinh cho thấy cơ sở bảo trì xuồng phao thân cứng vẫn còn vào ngày 1.10 nhưng đã không còn vào ngày 4.10.



CSIS cho biết tòa nhà bảo trì này được tháo dỡ dần chứ không phải phá sập ngay. Tổ chức này cho rằng những hình ảnh trên thể hiện các cơ sở đang được di dời, nhưng việc văn phòng Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng các tòa nhà được tháo dỡ để cải tạo là không thuyết phục vì cơ sở bảo trì này chỉ mới xây cách đây 3 năm.



Tháng trước, Bộ Quốc phòng Mỹ bày tỏ quan ngại về việc một cơ sở khác cũng do Mỹ tài trợ tại căn cứ trên của Campuchia đã bị phá hủy.

Theo KHÁNH AN (thanhnien)