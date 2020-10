Cố vấn an ninh Mỹ: Trung Quốc đang xây dựng hải quân ở quy mô chưa từng thấy

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cho biết Trung Quốc đang xây dựng hải quân ở quy mô chưa từng thấy kể từ khi Đức cạnh tranh với hải quân Anh trước Thế chiến thứ nhất, qua đó kêu gọi Đài Loan tăng cường chi tiêu quân sự.



Chiến đấu cơ F-16V của Đài Loan tham gia diễn tập mô phỏng kịch bản một vụ tấn công của Trung Quốc vào tháng 5-2019 - Ảnh: REUTERS



Hãng tin Reuters ngày 8-10 dẫn lời ông O'Brien cho biết việc Trung Quốc đổ bộ lên Đài Loan sẽ không dễ do khoảng cách qua eo biển Đài Loan rộng 160km và ít bãi biển để có thể đổ bộ. Chưa kể, Mỹ phản ứng ra sao cũng là điều đáng e dè.



"Điều này một phần cho họ năng lực nhằm đẩy chúng ta (Mỹ) khỏi vùng tây Thái Bình Dương và cho phép họ đổ bộ Đài Loan", Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nói tại một sự kiện ở ĐH Nevada, Las Vegas.



"Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và việc Mỹ sẽ làm gì để phản ứng việc Trung Quốc tấn công Đài Loan còn rất mơ hồ", ông O'Brien nói khi được hỏi về các lựa chọn của Mỹ, đề cập đến chính sách "mơ hồ chiến lược" về khả năng Mỹ can thiệp để bảo vệ Đài Loan.



Mỹ có thỏa thuận hỗ trợ Đài Loan phòng thủ nhưng không nói rõ việc liệu có can thiệp khi Đài Loan bị tấn công hay không.



Tuyên bố của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường các hoạt động quân sự gần Đài Loan và quan hệ Mỹ - Trung đang ở mức thấp nhất trong vài thập kỷ qua trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đầu tháng sau.



Ông O'Brien kêu gọi Đài Loan chi tiêu nhiều hơn cho phòng thủ và cải tổ quân sự để đối phó với nguy cơ từ đại lục.



"Anh không thể chỉ chi 1% GDP, mà Đài Loan hiện chi 1,2% cho phòng thủ, và hi vọng răn đe Trung Quốc khi nước này đang xây dựng quân đội với quy mô lớn nhất trong vòng 70 năm qua" - ông nói, cho rằng Đài Loan cần biến mình thành "một con nhím về quân sự" bởi "hổ thường không thích ăn nhím".



Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và tuyên bố không loại trừ biện pháp vũ lực để thống nhất hòn đảo này. Mỹ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nhưng có các hoạt động hợp tác với vùng lãnh thổ này, gồm cung cấp vũ khí trong nhiều năm qua.



Thời gian qua chính quyền Tổng thống Donald Trump đã phê duyệt 7 thương vụ lớn bán vũ khí cho Đài Loan trị giá tổng cộng khoảng 13,2 tỉ USD, trong đó có hàng chục tiêm kích F-16, xe tăng M1A2T Abrams, tên lửa phòng không vác vai Stinger, ngư lôi MK-48 Mod6.

Theo TRẦN PHƯƠNG (TTO)