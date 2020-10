Campuchia liên tục tiếp nhận khí tài quân sự từ Trung Quốc

Campuchia đang đẩy mạnh hợp tác quân sự từ Trung Quốc và mới đây nhất là tiếp nhận hàng chục xe quân sự vũ trang do Trung Quốc tài trợ.



Các khí tài trong số 75 xe quân sự do Trung Quốc bàn giao cho Campuchia vào hôm 6.10.2020 - Ảnh: Facebook ông Hun Manet



Tờ The Phnom Penh Post ngày 6.10 đưa tin lực lượng quân đội Campuchia vừa tiếp nhận 75 xe quân sự do Trung Quốc tài trợ.



Bản tin không nói rõ chi tiết đây là loại xe quân sự gì, chỉ nói trong đó có 20 xe phục vụ cho công tác huấn luyện. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp thì trong đó có nhiều xe được trang bị súng máy, nhưng không rõ có được bọc thép hay không. Số xe trên sẽ được bàn giao cho 32 đơn vị quân đội Campuchia.



Gần đây, song hành việc tăng cường hợp tác quân sự, Campuchia cũng liên tục tiếp nhận các khí tài do Trung Quốc bán hoặc tài trợ.



Lễ bàn giao 290 xe tải quân sự của Trung Quốc cho Campuchia hồi tháng 6.2020 - Ảnh: The Phnom Penh Post



Hồi tháng 6, con trai Thủ tướng Campuchia Hun Sen là tướng Hun Manet, Phó tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, đã tham gia lễ tiếp nhận 290 xe tải quân sự của Trung Quốc.



Trong buổi lễ trên, tờ The Phnom Penh Post dẫn lời tướng Hun Manet tiết lộ 290 xe tải quân sự này do Trung Quốc bán chứ không phải tài trợ. Tuy nhiên, số xe này không phải được mua bằng ngân sách mà do các cá nhân tài trợ, nhưng ông Hun Manet không nêu tên nhà tài trợ.



Không những vậy, ông còn tiết lộ các nhà tài trợ từng “làm như vậy nhiều lần để giảm bớt gánh nặng của chính phủ”. Tuy nhiên, dư luận và giới quan sát không khỏi thắc mắc nguồn tiền tài trợ lớn như thế đến từ đâu.



Hồi tháng 7 năm ngoái, Reuters đưa tin Thủ tướng Hun Sen quyết định bổ sung thêm khoảng 40 triệu USD để mua vũ khí từ Trung Quốc nhằm “tăng cường sức mạnh cho quân đội Campuchia”. Thông tin trên được đưa ra sau khi tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ tiết lộ Campuchia đã vừa có thỏa thuận ngầm về hợp tác quân sự với Trung Quốc. Nhưng Phnom Penh lên tiếng bác bỏ thông tin từ The Wall Street Journal.



Hình ảnh được cho là của vụ máy bay không người lái Trung Quốc rơi ở Campuchia hồi cuối năm 2019 - Ảnh: Khmer Times



Bên cạnh đó, hồi tháng 2.2020, Đài ABC của Úc công bố thông tin từ một tài liệu mật cho biết vào tháng 12.2019, một phái đoàn quân sự của Trung Quốc bí mật đến một căn cứ hải quân Campuchia. Đây là phái đoàn chuyên về lập bản đồ quân sự.



Trước đó khoảng 3 tuần, một máy bay không người lái cỡ lớn chuyên dụng trinh sát, được cho là của Trung Quốc, bị rơi ở gần căn cứ hải quân mà đoàn công tác Trung Quốc đến làm việc. Khi vụ rơi máy bay không người lái diễn ra, đại diện không quân Campuchia cho rằng chưa rõ máy bay này của ai và đang thực hiện nhiệm vụ gì.



Tuy nhiên, theo đài ABC, việc máy bay trinh sát rơi và chuyến công tác của phái đoàn Trung Quốc đặt ra nhiều vấn đề về sự hiện diện, hoạt động của quân đội Trung Quốc ở Campuchia.

