Binh đoàn 15 và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp bảo vệ an ninh trật tự

(GLO)- Nhằm đảm bảo an ninh trật tự nơi các đơn vị trực thuộc đứng chân, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 đã ký kết quy chế phối hợp với Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Thời gian qua, sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã góp phần bảo vệ bình yên vùng biên cương của Tổ quốc.

Phối hợp xử lý các tình huống

Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12-7-2010 của Chính phủ về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã ký kết quy chế phối hợp nhằm đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn. Từ năm 2017 đến nay, các bên kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn biên giới.

Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15-cho biết: Hoạt động của các đơn vị thuộc Binh đoàn trải rộng trên 220 thôn, làng của 33 xã, phường, thị trấn thuộc các tỉnh: Gia Lai, Kon Tum, Quảng Bình; phần lớn giáp biên giới, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp, kinh tế còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc đảm bảo quốc phòng-an ninh luôn được đơn vị chú trọng. Ngoài phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ, thời gian qua, đơn vị còn chủ động phối hợp với Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum triển khai hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Binh đoàn 15 phối hợp với lực lượng Công an diễn tập phương án cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để công tác này đạt hiệu quả cao, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15, Giám đốc Công an 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động. Theo đó, Công an các huyện: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông (tỉnh Gia Lai) và Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai (tỉnh Kon Tum) đã phối hợp với các đơn vị trực thuộc Binh đoàn triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự tới các đội sản xuất và thôn, làng.

Đại tá Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai-nhận định: “Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị đạt hiệu quả rất cao, qua đó giải quyết tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn biên giới; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, các đối tượng lợi dụng địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa để tổ chức các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị đã trao đổi 325 thông tin, phối hợp xử lý 212 thông tin liên quan đến an ninh trật tự, bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh tôn giáo”.

Bảo vệ vững chắc địa bàn chiến lược

Đại tá Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn 15: “Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tình hình an ninh trật tự, an ninh tôn giáo trên địa bàn đơn vị đứng chân luôn được đảm bảo. Đây là tiền đề quan trọng để các địa phương tập trung phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân”.

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết quy chế phối hợp, từ năm 2017 đến nay, các bên đã phát hiện, xử lý và đấu tranh, bóc gỡ 80 đối tượng liên quan đến “Tin lành Đê ga”, FULRO; gọi hỏi, răn đe 152 đối tượng. Đồng thời, xóa bỏ 8 điểm nhóm với 95 đối tượng tham gia hoạt động tôn giáo trái phép; xây dựng 2 kế hoạch, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu trong đường dây đưa người dân tộc thiểu số trốn ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phát hiện và chuyển hồ sơ 5 vụ phạm pháp hình sự cho Cơ quan Điều tra Hình sự Binh đoàn giải quyết theo quy định; vận động nhân dân giao nộp 171 khẩu súng tự chế. Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, 2 lực lượng cũng đã phối hợp phát hiện và xử lý 11 vụ việc với 22 đối tượng phạm pháp hình sự.

Tư lệnh Binh đoàn 15 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng được các bên tích cực triển khai. Tại Gia Lai, 2 đơn vị đã tổ chức 320 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 199 thôn, làng với hơn 48.000 lượt người tham gia. Hai bên đã tranh thủ huy động 200 lượt người uy tín, chức sắc tôn giáo giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở. Công an tỉnh Kon Tum cũng phối hợp với các đơn vị của Binh đoàn tổ chức 64 đợt phát động các phong trào tại các thôn, làng trọng điểm về an ninh trật tự, thu hút hơn 4.000 lượt người tham gia.

Đại tá Vũ Tiến Điền-Phó Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum-cho hay: “Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó, lực lượng Công an là chủ công. Hiện nay, các công ty, đơn vị của Binh đoàn đã kết nghĩa với 37 xã; 174 đội sản xuất kết nghĩa với 271 thôn, làng. Đây là điều kiện rất quan trọng để lực lượng Công an phối hợp với Binh đoàn tổ chức phát động các phong trào cũng như nắm chắc tình hình cơ sở, từ đó phát hiện giải quyết kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự”.

Nổi bật trong việc thực hiện quy chế phối hợp là các bên đã kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Cụ thể, các huyện biên giới đã tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện; diễn tập tác chiến trị an cấp xã tại những địa phương có đơn vị của Binh đoàn đứng chân đạt kết quả cao. Trong đó, chú trọng các phương án xử lý tình huống tụ tập đông người trái phép, biểu tình bạo loạn, khủng bố... Đồng thời, luyện tập các phương án phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có thiên tai xảy ra.

VĨNH HOÀNG