Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động: Vượt khó để hoàn thành công tác huấn luyện

Thượng tá Nguyễn Đình Cao-Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quân nhân dự bị là lực lượng quan trọng, sẵn sàng bổ sung cho lực lượng Bộ đội Biên phòng thường trực trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới khi có tình huống. Do đó, hàng năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức huấn luyện cho lực lượng quân nhân dự bị nắm vững yêu cầu bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới; nắm vững kỹ thuật, chiến thuật... để sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trên biên giới.