Động thái bất thường của Nga và Trung Quốc đối với RIMPAC của Mỹ

Một quan chức hải quân Mỹ cho biết trong tuần đầu tiên của cuộc tập trận đa phương Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) 2020, họ không thấy sự hiện diện của lực lượng Nga và Trung Quốc.





RIMPAC 2020 diễn ra từ ngày 17 đến 31-8. Đại úy Jay Steingold, một quan chức hải quân Mỹ, nói với USNI News: "Chúng tôi không thấy sự hiện diện của tàu Trung Quốc hoặc Nga trong vùng biển mà chúng tôi tập trận".



RIMPAC năm nay có sự góp mặt của 10 quốc gia (bao gồm Mỹ, Canada, Pháp, Úc, Nhật Bản, Brunei, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc và Singapore), quy mô nhỏ hơn và ngắn hơn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.



"Các đối tác của chúng tôi đã hoàn thành hơn 50 nội dung huấn luyện trên biển, từ đánh chặn, bắn súng và tên lửa cho đến tác chiến chống ngầm và trên bộ. Chúng tôi đã hoàn thành khoảng 23 lần tiếp liệu trên biển một cách an toàn, di chuyển hơn 100 pallet hàng hóa và gần 1,9 triệu lít nhiên liệu giữa các con tàu" - Đại úy Steingold nói.



Một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk thuộc Phi đội trực thăng chiến đấu trên biển số 21 của Mỹ bay phía trên tàu USCGC Munro (WMSL 755) trong tập trận RIMPAC 2020. Ảnh: U.S. Navy



Lực lượng Nga và Trung Quốc được cho là thường theo dõi tàu Mỹ trong các cuộc tập trận hàng hải, kể cả RIMPAC trước đây. Trong RIMPAC 2016, tàu khu trục lớp Udaloy của Nga - Đô đốc Vinogradov (DD-572) - đã theo sau tàu tấn công đổ bộ USS America (LHA-6) của Mỹ.



Hai năm trước nữa, tại RIMPAC 2014, Trung Quốc triển khai thêm một tàu giám sát ngay cả khi các tàu của họ cũng tham gia tập trận. Mỹ đã mời 4 tàu Trung Quốc tham gia RIMPAC năm đó nhưng không bao gồm tàu giám sát vừa nêu.



Đáng chú ý, RIMPAC 2020 bao gồm bài tập đánh chìm (SINKEX) bằng vũ khí thật. Các lực lượng tham gia cùng nhắm mục tiêu vào USS Durham, một tàu vận tải đổ bộ lớp Charleston đã ngừng hoạt động vào năm 1994 của Mỹ.





RIMPAC 2020 bao gồm bài tập đánh chìm (SINKEX) bằng vũ khí thật. Ảnh: The Drive



Đoạn video do hải quân Mỹ công bố cho thấy con tàu bị ít nhất 3 tên lửa hành trình chống hạm (có thể là RGM-84 Harpoon) xuyên thủng vỏ tàu và phát nổ cùng với mảnh bom hoặc đạn nhỏ từ một vũ khí khác.



Trước khi tham gia SINKEX, tàu USS Durham trải qua quá trình làm sạch nghiêm ngặt, trong đó loại bỏ tất cả hợp chất gây ô nhiễm polychlorinated biphenyl (PCB), rác, vật liệu chứa thủy ngân hoặc fluorocarbon, vật liệu PCB rắn, dầu trong bể chứa, đường ống...



"Mô phỏng là một phần quan trọng trong quá trình huấn luyện của chúng tôi nhưng không có gì tốt hơn là tiến hành huấn luyện bắn đạn thật" - Đại úy Phillipa Hay của hải quân Hoàng gia Úc giải thích.



10 quốc gia, 22 tàu, 1 tàu ngầm và 5.300 nhân viên quân sự tham gia RIMPAC 2020. Ảnh: The Drive

Các tàu của 10 quốc gia tham dự RIMPAC. Ảnh: The Drive



Theo Phạm Nghĩa (NLĐO, USNI News, The Drive)